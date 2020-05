PG Silesia zamierza obniżyć zarobki górników, ale uniknąć zwolnień

Zarząd należącego do czeskiego inwestora Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zaproponował ponad 1,7-tysięcznej załodze obniżkę wynagrodzeń o 10 proc., gwarantując ciągłość działania kopalni do końca 2021 r. Spółka weryfikuje też swoje plany wydobywcze.

PG Silesia jest największą z trzech prywatnych kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Podobnie jak inne zakłady górnicze, została dotknięta kryzysem, spotęgowanym przez pandemię koronawirusa.

Elektrownie i ciepłownie, do których trafia węgiel z kopalni, obecnie nie odbierają węgla, bo ich kontrahenci - głównie zakłady przemysłowe - potrzebują mniej energii.

"Segment energetyki konwencjonalnej znajduje się pod silną presją wysokich cen uprawnień do emisji oraz skrajnie niskich cen gazu ziemnego. To powoduje niską rentowność, na którą wpływ ma dodatkowo obecny kryzys gospodarczy zmniejszający zapotrzebowanie na energię. Wszystko to prowadzi do dalszych spadków cen energii elektrycznej, a co za tym idzie - dalszego zmniejszania się zapotrzebowania na węgiel kamienny" - wyjaśnili przedstawiciele firmy we wtorkowym komunikacie.

Branży węglowej nie pomogła również ciepła zima, w efekcie której zużyto mniej węgla, a klientom został zapas surowca. Konsekwencją tego są rosnące zwały nieodebranego węgla; wokół czechowickiej kopalni kończy się już miejsce na jego składowanie.

Dotąd w trudnych okresach kopalnię wspierał czeski właściciel, który w ciągu minionych 10 lat zainwestował blisko 1,5 mld zł w przywrócenie mocy wydobywczych kopalni. W tym okresie - jak podała spółka - kopalnia nie wypracowała żadnego zysku, który wróciłby do inwestora, zaś wszystkie przekazane i wypracowane środki były wykorzystane na bieżącą działalność kopalni.

"Od samego początku działalności pod nowym szyldem finansował nas właściciel. Obecnie, biorąc pod uwagę takie kwestie jak znaczące zmniejszenie popytu na nasz węgiel i jego bardzo niska cena na rynkach światowych, ale też szybujące ceny uprawnień do emisji CO2 czy wzmagający się kryzys ekonomiczny w całej Europie, jesteśmy zmuszeni zrewidować przyjęte wcześniej plany. To z kolei zmusza nas do skupienia się wyłącznie na planach krótkoterminowych" - wyjaśnił cytowany w komunikacie prezes PG Silesia Jan Marinov.

Przedstawiciele spółki oceniają, że w obliczu nowej sytuacji i planów, PG Silesia nie jest również w stanie zaciągnąć nowych kredytów. Firma ubiega się o wsparcie w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

O przyszłości kopalni w ub. tygodniu jej zarząd dyskutował z przedstawicielami właściciela. Oceniono, że wdrożenie programu osłonowego zależy także m.in. od warunków geologicznych oraz kontynuacji dobrej współpracy ze stroną społeczną i zaangażowania pracowników. Stąd propozycja obniżki wynagrodzeń załogi o 10 proc., co ma być jednym z warunków gwarantujących ciągłość działania kopalni do końca 2021 r.

"O sytuacji przedstawiciele związków zawodowych w kopalni zostali poinformowani 4 maja. Obecnie trwają rozmowy ze stroną społeczną celem wypracowania wspólnego rozwiązania" - poinformowała szefowa departamentu komunikacji i PR PG Silesia Małgorzata Bajer.

W obecnej sytuacji niepewne jest także - jak oceniają przedstawiciele spółki - zakładane wcześniej poszerzenie obszaru górniczego kopalni o złoże Dankowice 1, którego udostępnienie wiąże się z ogromnymi kosztami dla firmy.

Przedstawiciele PG Silesia wskazują, że nie tylko zatrudnia ona bezpośrednio ponad 1,7 tys. osób, ale także tworzy kolejne setki miejsc pracy w firmach wykonujących usługi na terenie zakładu. "Dzięki kompleksowemu programowi restrukturyzacji PG Silesia należy do jednych z najefektywniejszych i najnowocześniejszych kopalń w Polsce" - podano we wtorkowym komunikacie.