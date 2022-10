PGE rozszerza sprzedaż węgla brunatnego

Od dziś kopalnie Bełchatów i Turów należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęły sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców instytucjonalnych. Aby złożyć zamówienie na węgiel trzeba zadzwonić na infolinię spółki.

PGE zaczęło sprzedawać węgiel m.in. wspólnotom mieszkaniowym, organom administracji publicznej, jednostkom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjom oświatowym, żłobkom czy ośrodkom pomocy społecznej i służby zdrowia.

- Rozszerzenie możliwości zakupu węgla brunatnego o odbiorców instytucjonalnych jest odpowiedzią na zainteresowanie tych podmiotów ofertą PGE. Sprzedaż węgla z kopalni w Bełchatowie i Turowie jest uzupełnieniem naszej sprzedaży węgla kamiennego i stanowi kolejne ułatwienie dla klientów w dostępie do tego surowca – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Żeby złożyć zamówienie należy skontaktować się telefoniczne z infoliniami punktów sprzedaży węgla, które czynne są w godz. 7:00-15:00 w dni robocze (infolinia kopalni Bełchatów to 42 222 2130, a kopalni turów to 42 222 2224).

Odbiorcy indywidualnie mogą kupić od 2 do 6 ton węgla na sezon grzewczy, a instytucjonalni od 2 do 26 ton na sezon grzewczy. Nabywcy mogą odbierać zamówiony węgiel bezpośrednio ze składów zlokalizowanych na terenie kopalń.

PGE informuje, że węgiel brunatny nie nadaje się do spalania we wszystkich typach pieców węglowych a przed dokonaniem zakupu konieczne jest sprawdzenie, czy dana instalacja grzewcza jest przystosowana do bezpiecznego spalania węgla brunatnego.