PGE ujawnia, dlaczego stawia na Kolumbię

Tylko dziś do portu w Gdańsku wpłynęły dwa masowce PGE Polskiej Grupy Energetycznej z kolumbijskim węglem. Firma zapewniła nas, że ma długoletni kontrakt na import surowca właśnie z tego kraju.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski poinformował, że jego firma chce stawiać przede wszystkim na węgiel z Kolumbii. Będzie też sprowadzać węgiel energetyczny z Indonezji, RPA oraz Australii, ale to Kolumbia ma być najważniejszym kierunkiem dostaw.

Powodem jest przede wszystkim jakość surowca. - Głównie zależy nam na węglu kolumbijskim, bo ma jakość najbardziej zbliżoną do tej oczekiwanej przez gospodarstwa domowe - powiedział WNP.PL prezes spółki PGE Paliwa Radosław Bandera.

Zapewnił, że PGE ma długoletni kontrakt na węgiel z Kolumbii, a sama Kolumbia również na razie wychodząc z popandemicznego kryzysu gospodarczego chce sprzedawać jak najwięcej, bo jej gospodarka jest mocno uzależniona od eksportu surowca.

Węgiel jest obecnie dla Kolumbii drugim najważniejszym towarem eksportowym po ropie naftowej. Według danych Państwowej Kolumbijskiej Agencji Górnictwa (ANM) w 2021 roku węgiel odpowiadał za 13,7 procent całości eksportu.

Kolejną zaletą węgla z Kolumbii jest fakt, że płynie on najkrócej w porównaniu do transportu z pozostałych krajów, a więc około 3 tygodni. Na masowiec z Indonezji i Australii trzeba czekać około 6-7 tygodni, a z RPA niewiele krócej.

W tym momencie do Polski płynie jeszcze 14 jednostek z surowcem z różnych krajów. Miesięcznie przypływa 25, a każda przywozi około 45 tysięcy ton węgla. Oznacza to, że PGE sprowadza obecnie około 1,1 miliona ton miesięcznie. Środki na zakup surowca ma dzięki wysiłkom całej grupy kapitałowej. Węgiel przypływa do portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.

Tylko dziś do Gdańska przypłynęły dwa masowce z Kolumbii. Jeden to Pilatus Venture z ładunkiem 43 tysięcy ton węgla, a drugi to Agapi S z ładunkiem 45 tysięcy ton.