PGG chce zatrzymać najbardziej cennych fachowców. Będzie nowy regulamin wynagradzania

Zatrudnienie w przemyśle górniczym spada, konieczne są szkolenia i przekwalifikowania pracowników, wskazywano podczas obrad Podkomisji stałej do spraw rynku pracy, które odbyły się 25 stycznia.

W trakcie krótkich, około dwudziestominutowych obrad wskazano, że sytuacja na rynku pracy jest obecnie stabilna.

Przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej poinformował, że obecnie nie ma problemów z chętnymi do pracy w PGG. Jest baza kandydatów, która obejmuje niemal 9 tys. osób. Jednak problem jest wtedy, kiedy spółka chce zatrudnić fachowców, na przykład elektryków. Przysposobienie takiej osoby do pracy w kopalni zajmuje wiele czasu.

W Polskiej Grupie Górniczej wskazują, że w latach 2033-2035 mogą mieć pewien kłopot, bowiem w tym czasie uprawnienia emerytalne nabędzie spora liczba osób.

Przedstawiciel PGG zaznaczył, że spółka stara się zatrzymać u siebie na dłużej osoby szczególnie dla niej cenne.

- Wewnętrzne przepisy prawne, które dotyczą odpraw emerytalnych, trochę nam komplikują życie, bo 10 lat temu, kiedy chcieliśmy zachęcić pracowników do tego, żeby odchodzili, to wprowadziliśmy zasady, że jeżeli osoba odejdzie na emeryturę w ciągu sześciu miesięcy, to dostanie odprawę większej wartości. A jeżeli będzie pracować - posiadając już uprawnienia emerytalne - powyżej sześciu miesięcy, to dostanie odprawę emerytalną tak zwaną kodeksową, czyli jednomiesięczne wynagrodzenie. Zamierzamy się z tego wycofać. Niebawem chcemy przyjąć nowy regulamin wynagradzania i tam to już będzie zmienione - podkreślił przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej.

Wskazano również, że spółki węglowe mają coraz większe kłopoty ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi, bowiem często nie mają one odpowiednich możliwości kadrowych, żeby wykonać określone prace. Obecnie w PGG pracuje około 37 tys. osób i to zatrudnienie w kolejnych latach, szczególnie od roku 2025 będzie się obniżać.