PGG: Decyzja posłów podtrzymuje plan transformacji górnictwa

Decyzja posłów, którzy w czwartek (27 stycznia) odrzucili senacki sprzeciw wobec ustawy budującej system publicznego wsparcia dla sektora węglowego, podtrzymuje plan transformacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce - oświadczyła Polska Grupa Górnicza (PGG).

Decyzja większości posłów ma doniosłe znaczenie dla Polskiej Grupy Górniczej SA, gdyż pozwala kontynuować według wcześniejszych założeń program transformacji branży, uzgodniony w umowie społecznej - podała PGG.



Ustawa zezwala rządowi na udzielenie bez zwłoki pomocy publicznej dla kopalń w okresie przejściowym, do czasu zakończenia notyfikacji programu przed organami Komisji Europejskiej - wyjaśniła.



Projekt zawiera uzgodniony ze stroną społeczną harmonogram stopniowej likwidacji polskich kopalń węgla kamiennego do 2049 roku, i w związku z nim zezwala m.in. na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w przeznaczonych do zamknięcia zakładach górniczych - zaznaczyła.

Największa górnicza spółka ma być także największym beneficjentem publicznego wsparcia. Według danych przekazanych w trakcie parlamentarnych prac nad ustawą, w latach 2022-31 z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółka ma otrzymać łącznie 20,7 mld zł, z czego ponad 5 mld zł w tym roku. Dzięki ustawie możliwe będzie również zawieszenie i docelowe umorzenie ponad 818 mln zł zobowiązań PGG wobec ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR.

Pomoc dla górnictwa będzie możliwa dzięki systemowi wsparcia, ustanowionego nowelizacją ustawy górniczej. Sejm przyjął nowelizację 17 grudnia ub. roku, ale 12 stycznia br. odrzucił ją Senat. W czwartek Sejm bezwzględną większością głosów przełamał senacki sprzeciw. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Prowadzony będzie także proces notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa w Komisji Europejskiej.

"Czwartkowa decyzja większości posłów ma doniosłe znaczenie dla Polskiej Grupy Górniczej SA, gdyż pozwala kontynuować według wcześniejszych założeń program transformacji branży, uzgodniony w umowie społecznej (z maja ub. roku, w sprawie transformacji górnictwa - PAP). Ustawa (...) trafi teraz do podpisu przez Prezydenta RP, który otwarcie deklarował wsparcie dla projektu" - podała w piątek Polska Grupa Górnicza na swojej stronie internetowej.

"Ustawa zezwala rządowi na udzielenie bez zwłoki pomocy publicznej dla kopalń w okresie przejściowym, do czasu zakończenia notyfikacji programu przed organami Komisji Europejskiej. Projekt zawiera uzgodniony ze stroną społeczną harmonogram stopniowej likwidacji polskich kopalń węgla kamiennego do 2049 roku, i w związku z nim zezwala m.in. na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w przeznaczonych do zamknięcia zakładach górniczych, które inaczej nie mogłyby przetrwać w warunkach dekarbonizacji sektora energetycznego" - czytamy w komentarzu PGG.

Przedstawiciele największej górniczej spółki skrytykowali wcześniejszą decyzję Senatu, który głosami opozycji odrzucił nowelizację ustawy górniczej.

"Senatorowie głosowali za odrzuceniem ustawy, mając pełną świadomość, że sprowadzają w ten sposób groźbę nagłego wstrząsu w górnictwie, a szczególnie w największej spółce węglowej w Unii Europejskiej, która bez zaplanowanych wcześniej subwencji utraci płynność finansową i w konsekwencji z dnia na dzień stanie przed ryzykiem niekontrolowanej upadłości" - ocenia PGG.

"W senackiej dyskusji ze strony opozycji pojawiały się głosy, że trzeba przyspieszyć zamykanie kopalń i szybciej obniżać zatrudnienie w branży, oraz że projekt służy wąskiemu interesowi górników. Przekonywano, że marszałek Sejmu powinna zdublować w Komisji Europejskiej proces notyfikacji programu transformacji branży" - wskazuje Grupa, wymieniając w swoim komentarzu nazwiska senatorów ze Śląska, którzy głosowali przeciwko ustawie. W czwartek za odrzuceniem sprzeciwu Senatu głosowało w Sejmie 236 posłów, 152 wstrzymało się od głosu, a 70 było przeciw.

Po akceptacji prezydenta, nowelizacja wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Zgodnie z ustawą, budżet państwa przeznaczy w latach 2022-2031 28,82 mld zł na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych dla przedsiębiorstw górniczych objętych Nowym Systemem Wsparcia.

Ustawa przewiduje też zawieszenie, a docelowo - po notyfikacji w KE - umorzenie części zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze pracy, emerytur pomostowych, solidarnościowy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Jak wynika z materiałów przekazanych senatorom podczas parlamentarnych prac nad nowelizacją ustawy, na dzień 15 grudnia ub. roku PGG miała ponad 818,9 mln zł zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Kiedy zasady publicznego wsparcia dla górnictwa wejdą w życie, w tym roku PGG powinna otrzymać ponad 5 mld zł z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. W kolejnych latach dotacje mają być mniejsze - od ponad 2,7 mld zł w roku 2023 i przeszło 1,9 mld zł w roku 2024, do ponad 1,2 mld zł w roku 2031 - to ostatni rok, którego dotyczy znowelizowana ustawa górnicza. W ciągu 10 lat łączne budżetowe wsparcie dla PGG z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych ma przekroczyć 20,7 mld zł.