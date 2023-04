PGG dostarczyła jedną trzecią węgla potrzebnego na Dolnym Śląsku

Polska Grupa Górnicza (PGG) dostarczyła jedną trzecią węgla potrzebnego gospodarstwom na Dolnym Śląsku.

Wojewoda dolnośląski w poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku podsumował akcję dystrybucji i sprzedaży węgla.

- Przed rokiem straszono nas już w sierpniu, że będą problemy z ogrzewaniem, że nie będzie węgla. Nic takiego się nie zdarzyło. Dziś pragnę podziękować tym, którzy na Dolnym Śląsku uczestniczyli w dystrybucji. Dzięki temu bez zagrożenia dla gospodarstw domowych wszystko się udało zorganizować - wskazał Jarosław Obremski. - Gdyby chcieć przeliczyć ten dostarczony węgiel na składy wagonów, to powstanie pociąg tak długi, jak odległość z Wrocławia do Legnicy. To obrazuje skalę tej dystrybucji, która pokryła około 1/3 zapotrzebowania węgla na Dolnym Śląsku - stwierdził wojewoda.

W programie preferencyjnych zakupów węgla dla gospodarstw domowych w całej Polsce uczestniczyło 2450 gmin (98,8 proc.) i dostarczono w sumie ponad 2 mln ton węgla, z których 1 mln ton dostarczyła Polska Grupa Górnicza. Na Dolny Śląsk dowieziono 186 tys. ton, z których 90 proc. (czyli 168 tys. ton węgla) dostarczyła PGG. W programie udział wzięły wszystkie dolnośląskie gminy - 169 samorządów.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.