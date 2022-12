PGG dostarczyła już 200 tys. ton węgla do niemal 700 samorządów

Polska Grupa Górnicza dostarczyła już węgiel do niemal 700 samorządów w Polsce - poinformowała we wtork spółka. Sprzedaż do gmin wyniosła prawie 200 tys. ton, czyli ponad połowę ilości, jaka trafiła do samorządów w programie preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych.

Jak wynika z przekazanej PAP we wtorek informacji PGG, spółka wydaje do samorządów ponad 20 tys. ton węgla na dobę.

"Polska Grupa Górnicza S.A. dostarczyła już węgiel do niemal 700 samorządów w Polsce, co stanowi 80 proc. wszystkich gmin, z którymi podjęto współpracę. Sprzedaż do gmin wyniosła prawie 200 tys. ton, co daje od początku grudnia średnio ponad 20 tys. ton węgla na dobę" - napisano w informacji.

"PGG S.A. zrealizowała ponad 50 proc. całego wolumenu węgla, jaki trafił do samorządów w ramach programu preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych. Dostawy dla gmin są realizowane bezpośrednio z kopalń i od Kwalifikowanych Dostawców Węgla" - zaznaczyła spółka.

PGG jest jednym z sześciu podmiotów, dostarczających węgiel samorządom. Oprócz niej opał dostarczają spółki: PGE Paliwa, Tauron Wydobycie, Węglokoks, Węglokoks Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka.

Jak informowała PGG w piątek, dotąd ok. 2,3 tys. gmin zgłosiło wszystkim sześciu podmiotom zapotrzebowanie na ok. 1,3 mln ton węgla do końca tego roku oraz ok. 2 mln ton w roku przyszłym, do końca kwietnia 2023 r. Do końca ub. tygodnia według szacunków PGG wszystkie sześć podmiotów dostarczyło gminom łącznie ok. 400 tys. ton węgla.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.