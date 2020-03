PGG i MAP nie podzielają zastrzeżeń NIK ws. sposobu wyceny kopalń

Polska Grupa Górnicza (PGG) i Ministerstwo Aktywów Państwowych nie podzielają zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, która w niedawnym raporcie uznała za nieprawidłowy sposób wyceny przejętych przez Grupę kopalń. Przekonują też, że restrukturyzacja firmy przyniosła efekty.

Zastrzeżenia NIK wobec procesu powstawania i działania największego krajowego producenta węgla, wyrażone w opublikowanym w końcu stycznia 2020 r. raporcie.

Raport we wtorek, 10 marca 2020 r., był tematem posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Posiedzenie zwołano na wniosek opozycji, wobec krytyki pod adresem PGG, zawartej w niedawnym raporcie Izby.

PGG powstała wiosną 2016 r., przejmując majątek będącej na skraju upadłości Kompanii Węglowej. Rok później do firmy włączono także kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Grupa została dokapitalizowana na kwotę 3,4 mld zł przez inwestorów - spółki z sektora energetycznego, a jej restrukturyzacji sprzyjała koniunktura na węgiel.

Budynek za złotówkę

Jak tłumaczył we wtorek posłom Tomasz Kuźniak z katowickiej delegatury NIK, w ocenie Izby niewłaściwie wyceniono znaczną część nabytych przez Grupę aktywów, co zniekształcało obraz jej sytuacji majątkowej i finansowej.

NIK ocenia, że wartość tych aktywów na poziomie całej spółki była niższa ok. 40 proc. w stosunku do wycen niezależnych rzeczoznawców. W efekcie zmieniła się wartość amortyzacji, co zawyżyło wyniki firmy, poprawiało wyniki kopalń potencjalnie słabszych, a obniżało wyniki lepszych.

Przedstawiciel Izby podał przykład kopalni, gdzie 74 budynki, o wartości oszacowanej na 22 mln zł, w księgach rachunkowych PGG wyceniono na 74 zł, czyli każdy budynek za złotówkę. W jednej z kopalń przyjęta metoda wyceny aktywów wpłynęła na to (w połączeniu z jej restrukturyzacją) - jak mówił Kuźniak - że z zakładu przeznaczonego do likwidacji kopalnia - po obniżeniu wartości jej aktywów o trzy czwarte - stała się jedną z najlepszych w rankingu i zrezygnowano z jej zamknięcia.

Minister broni wyceny

Gawęda tłumaczył, że wycena aktywów zależy m.in. od zasobów i potencjału wydobywczego poszczególnych kopalń. Jego zdaniem, inną wartość ma majątek kopalni, która ma przed sobą dobre perspektywy osiągania przychodów i zysków, a inną tam, gdzie takich perspektyw nie ma.

Zaznaczył, że wartość aktywów w tym drugim przypadku jest niższa, ponieważ górniczych wyrobisk i wielu elementów infrastruktury nie da się przenieść w inne miejsce. "Przyjęta metodologia w moim przekonaniu została zastosowana prawidłowo" - podsumował Gawęda.

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, zapewnił, że spółka "z pokorą" przyjmuje raport NIK, nie podziela jednak zastrzeżeń kontrolerów.