PGG idzie za ciosem i uruchamia kolejne składy węgla

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) powiększa się sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW), których składy na terenie kraju pozwalają na odbiór węgla kupionego w e-sklepie.

Sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla funkcjonuje począwszy od 30 sierpnia i będzie wciąż rozbudowywana.

Ma za zadanie ujednolicić standardy dowozu opału do klientów , ułatwić oraz obniżyć koszt dostawy węgla dzięki pominięciu licznych pośredników, windujących marże.

Zgodnie z zapowiedziami Polska Grupa Górnicza z każdym dniem sukcesywnie przybywa nowych dostawców węgla.

Od wtorku 6 września w Polsce działa już 21 składów KDW w województwach: podkarpackim (w Uhercach i Wólce Sokołowskiej), łódzkim (w Łowiczu), zachodniopomorskim (w Maszewie), pomorskim (w Czersku i Łapalicach), małopolskim (w Tenczynku, Brzesku, Żabnie, Tarnowie i Proszowicach), opolskim (w Praszce), warmińsko-mazurskim (w Kisielicach i Pasłęku), podlaskim (w Woli Zambrowskiej), świętokrzyskim (w Jędrzejowie i Busku Zdroju), wielkopolskim (w Kępnie), lubelskim (w Karczmiskach), mazowieckim (w Otwocku i Rodzanowie).

Bez przerwy trwa nabór firm chętnych do współpracy z PGG. O wyborze decyduje przede wszystkim jak najkorzystniejsza dla klienta indywidualnego cena usługi transportu węgla z kopalni do składu. Dostawcy KDW wydają w składach na terenie kraju opał kupiony wcześniej przez klienta w sklepie internetowym PGG. Na życzenie i za dodatkową opłatą mogą dostarczyć towar bezpośrednio pod adres gospodarstwa domowego.

Sprzedaż węgla w e-sklepie PGG cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory od początku roku obsłużono już 226 tys. klientów indywidualnych. Do tylu gospodarstw domowych trafiło 900 tys. ton węgla. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 6 tys. gospodarstw domowych i 12 tys. ton węgla.

- Widać więc, że zmiana ma wręcz rewolucyjny charakter. Chcę też przypomnieć, że produkcja węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. trwa cały czas. W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy sprzedawać węgiel jeszcze szybciej i sprawniej dla gospodarstw domowych - mówi Tomasz Rogala, prezes PGG. Dodaje przy tym, że w składach węglowych na terenie kraju dostępny jest również droższy węgiel importowany, a rządowy dodatek węglowy ma za zadanie kompensować wyższą cenę opału w okresie przejściowym.

W ofercie e-sklepu PGG we wtorek pojawi się nowy towar - miał węglowy, przeznaczony dla części kotłów przystosowanych technicznie do spalania takiego sortymentu węgla. Może on stanowić cenne uzupełnienie w trudnej sytuacji na rynku opału.

Bieżące informacje o sposobie sprzedaży węgla i zaopatrzenia rynku PGG zamieszcza m.in. w internecie na "Fanepage'u PGG - polski węgiel prosto od producenta" oraz na stronie firmowej www.pgg.pl w aktualnościach.