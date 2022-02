PGG jest spokojniejsza, bo pierwsza transza dotacji już doszła

Polska Grupa Górnicza poinformowała na Twitterze, że otrzymała pierwszą transzę dotacji do redukcji mocy produkcyjnych. „Zgodnie z umową społeczną PGG otrzymała pierwszą transzę dotacji do redukcji mocy produkcyjnych, co zapewnia stabilność funkcjonowania spółki oraz bezpieczeństwo energetyczne" - wskazała spółka.