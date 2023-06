PGG kusi i reklamuje swój e-sklep

W poniedziałek 19 czerwca 2023 r. wystartowała nowa ogólnopolska kampania reklamowa sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Od poniedziałku trwa też obniżka cen węgli grubych z kopalni ROW w Rybniku.

Jak informuje PGG, odpowiedź na tytułowe pytanie "Kiedy kupić węgiel?" radiosłuchacze poznają w audycjach przez takie rozgłośnie, jak np. RMF FM, RMF Maxx, III program Polskiego Radia Trójka PR, Radio 90, Radio Katowice. Dodatkowo użytkownicy internetu zetkną się z przekazem kampanii w niektórych serwisach internetowych.

- Wszystkie istotne informacje o aktualnych promocjach w PGG dostępne są także w mediach społecznościowych i na firmowej stronie internetowej spółki - zaznacza spółka.

Polska Grupa Górnicza informuje, że w e-sklepie PGG już od maja opał dostępny jest po obniżonych cenach. Do końca czerwca trwa promocja "Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę".

Od poniedziałku 19 czerwca razem z kampanią reklamową startuje obniżka cen węgla grubego z kopalni zespolonej ROW w Rybniku. Za Kostkę - Marcel, Kostkę - Jankowice, Orzech - Marcel, Orzech - Jankowice, Orzech - Rydułtowy klienci zapłacą 1100 zł za tonę.

Co ważne, warto się pospieszyć i skorzystać podwójnie, bowiem zamówienia na węgiel rybnicki po 1100 zł/t można do końca miesiąca dokonać także w promocji "Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę", co przymnoży nabywcom dodatkowych korzyści.

Polska Grupa Górnicza S.A. jest największym producentem węgla w Polsce i UE. Gwarantuje, że węgiel kupiony przez internet na stronie www.sklep.pgg.pl będzie w stu procentach polski, o stabilnych parametrach, z certyfikatem jakości prosto od producenta i bez niepotrzebnych marż pośredników. Dostawami węgla z kopalń PGG zajmują się na preferencyjnych dla klientów warunkach przewoźnicy firmowej sieci KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla), których 166 składy rozsiane są po całym kraju - informuje spółka".