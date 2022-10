PGG ma w ciągłej sprzedaży miały węglowe. Nadają się dla gospodarstw domowych

Jakościowe miały węglowe produkcji Polskiej Grupy Górniczej są w pełni dostępne dla klientów indywidualnych poszukujących opału dla swych gospodarstw domowych w sezonie grzewczym.

Jak informuje Polska Grupa Górnicza (PGG), w celu rozszerzenia oferty dla klientów oraz dla poprawienia dostępności opału i ułatwienia zakupów, sklep internetowy PGG uruchomił trzy dodatkowe sesje sprzedażowe w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki od godz. 16.00 można kupić węgiel energetyczny o uziarnieniu do 20 mm, o niskiej zawartości popiołu i spiekalności, bez zanieczyszczeń mułowych, o stabilnych parametrach i względnie wysokiej wartości opałowej.

Sprawdza się on jako pełnowartościowe paliwo do tradycyjnych kotłów zasypowych lub kotłów miałowych (w ogrodnictwie, ciepłownicwie, ale także w gospodarstwach domowych).

Na pierwszej sesji w piątek 30 września podaż przewyższała popyt. PGG wystawiła do sprzedaży 40 tys. ton miałów węglowych, z czego klienci kupili około 10 tys. ton węgla. Sortyment miałowy jest ciągle dostępny, spółka będzie kontynuować sprzedaż zgodnie z zapowiedziami na kolejnych sesjach w e-sklepie w poniedziałki, środy i piątki. Za każdym razem w e-sklepie udostępnionych zostanie około 30 tys. ton miałów węglowych dla gospodarstw domowych.

Sprzedaż obejmie miały węglowe luzem oraz konfekcjonowane w opakowaniach typu big-bag o wadze 1 tony. Ze względów logistycznych odbioru zakupionych przez klientów węgli miałowych z kopalń dokonują wyłącznie przewoźnicy w ramach Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) Polskiej Grupy Górniczej.

PGG zaznacza, że oferuje najlepsze jakościowo miały węglowe, które nadają się do zużycia jako opał dla gospodarstw domowych w specjalnie przystosowanych do tego kotłach. Są one, wskazuje spółka, paliwem bezpiecznym dla użytkowników.