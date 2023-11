PGG może w marcu utracić płynność finansową

Największa polska spółka górnicza Polska Grupa Górnicza praktycznie rzecz biorąc w marcu utraci płynność finansową - alarmuje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

- Jeżeli w budżecie państwa, zgodnie z umową społeczną, nie znajdzie się dla tej firmy, jedni mówią 5 mld, drudzy mówią 7 mld zł, to jej po prostu grozi upadłość - zaznaczył Dominik Kolorz 9 listopada na antenie Radia Katowice.

- Myślę, że trzeba jasno i dobitnie powiedzieć, że tutaj akurat rząd który odchodzi generalnie rzecz biorąc - użyję takiego sformułowania - o tym górnictwie zapomniał a w zasadzie można byłoby powiedzieć, że je wydudkał. Czy nowa władza będzie w stanie szybko znaleźć pieniądze na to żeby Polska Grupa Górnicza nie upadła? Musi zrobić wszystko - tak powiem kolokwialnie- żeby tak było, natomiast budżet państwa tak naprawdę jest przygotowany przez ekipę pana premiera Mateusza Morawieckiego i z tego co wiem to tam tych pieniędzy niestety nie ma - podkreślił Dominik Kolorz.

Prawie wszystkie opcje polityczne, przed wyborami zapewniały, że umowa społeczna dla górnictwa będzie dotrzymana

Wskazał też, że czas dla nowego Sejmu jest niezmiernie krótki.

- Biorąc pod uwagę to, że pan prezydent powierzył samobójczą misję konstruowania rządu panu premierowi Morawieckiemu, to rząd pana Donalda Tuska przyszłego premiera, powstanie najwcześniej przed świętami Bożego Narodzenia - wskazał Kolorz na antenie Radia Katowice.

- Prace nad budżetem będą bardzo mocno ograniczone, bo ten z kolei musi być ustalony do końca stycznia, bo inaczej parlament mógłby być rozwiązany. Myślę, że do takiej sytuacji nowa władza absolutnie nie będzie chciała dopuścić - zaznaczył Kolorz.

W umowie dla górnictwa 2049 rok jest zapisany system wygaszania kopalń

- I mało tego, słyszałem z ust pan posła Saługi, pana posła Budki, że ona będzie wykonana, że notyfikacja to będzie ten przysłowiowy jeden dzień po objęciu rządu. Oczywiście to jest pewnie duża metafora i duża przenośnia - zaznaczył Kolorz.

- Nie było tutaj - oprócz chyba Trzeciej Drogi bo to może być taki dla górnictwa najbardziej niebezpieczny element polityczny - żadnej opcji, która by mówiła że trzeba bardzo mocno zweryfikować tę umowę. 2049 rok jest zapisany, system wygaszania kopalń jest zapisany. Po to żeby ta umowa mogła być dotrzymana - to wiemy doskonale, że najważniejszym elementem są inwestycje, które tam są zapisane. Tych inwestycji od 2021 roku - odkąd ona została podpisana - po prostu nie zrobiono i między innymi też dlatego ta sytuacja Polskiej Grupy Górniczej, o której wspomniałem, jest tak dramatyczna w tej chwili - podkreślił Dominik Kolorz.