PGG myśli o nowych ważnych przedsięwzięciach z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym

Polska Grupa Górnicza (PGG), uwzględniając społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii biorą pod uwagę interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, podejmuje działania w zakresie stosowania gospodarki o obiegu zamkniętym w realizowanych przez spółkę procesach produkcyjnych.

W lipcu 2018 roku weszły w życie zmienione ramy legislacyjne dotyczące gospodarowania odpadami, mające na celu zmodernizowanie systemów gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej i skonsolidowanie europejskiego modelu jako jednego z najskuteczniejszych na świecie.Działania Polskiej Grupy Górniczej - zaznaczono w magazynie PGG - w zakresie zbadania potencjału produktów i odpadów własnych oraz możliwości ich uwzględniania w gospodarce obiegu zamkniętego stanowią wstęp do realizacji przedsięwzięć wpisujących się w kierunki rozwoju PGG jako największego producenta węgla kamiennego w Europie.Polska Grupa Górnicza zatrudnia ok. 42 tys. osób i wydobywa rocznie ok. 30 mln ton węgla. Zaopatruje głównie rynek krajowy, w tym energetykę zawodową.