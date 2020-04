PGG nad przepaścią

W czwartek 23 kwietnia centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przyjęły stanowisko dotyczące działań antykryzysowych w spółce. Związkowcy zaznaczyli, że załogi kopalń są gotowe do wyrzeczeń pod warunkiem przedstawienia do 4 maja planu naprawczego dla spółki, który da nadzieje na jej dalsze funkcjonowanie. Strona społeczna przypomina też, że czeka na obiecany w lutym przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina kompleksowy program dla górnictwa i energetyki, od kształtu którego także zależy przyszłość Polskiej Grupy Górniczej.

- Oczekiwanie wyrażone przez stronę społeczną, że spółka w obecnej sytuacji przygotuje plan restrukturyzacji, bez ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na produkowany surowiec, jest niezasadne. Nikt nie potrafi obecnie przewidzieć tego zapotrzebowania, a pierwsze miarodajne informacje rynkowe określające poziom zapotrzebowania powinny być dostępne w czerwcu tego roku - zaznaczyła spółka w oświadczeniu.Polska Grupa Górnicza podjęła już pierwsze z koniecznych działań zachowawczych. Polegają one między innymi na ograniczeniu na okres miesiąca wykonania części kontraktów na prace firm zewnętrznych w kopalniach i dzierżawę maszyn górniczych.Przypomnijmy, że we wtorek 14 kwietnia zarząd PGG przedstawił stronie społecznej projekt pakietu osłonowego na czas kryzysu, którego celem była z jednej strony ochrona miejsc pracy, a z drugiej strony ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki. Plan ten oparto na trzech filarach: skorzystanie z rządowej pomocy w trybie tarczy antykryzysowej, skrócenie czasu pracy kopalń i wynagrodzeń o 20 proc., zamrożenie niektórych inwestycji i renegocjacje kontraktów.Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spółka zyskałaby 70 mln zł miesięcznie, dodatkowo przez obniżenie płac oszczędziłaby 55 mln zł miesięcznie, ograniczenie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych przyniosłoby 70 mln zł miesięcznie a łączny efekt ekonomiczny pakietu wynosiłby ok. 195 mln zł każdego miesiąca i 585 mln zł po kwartale.Jak wskazuje PGG, warunkiem uzyskania pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej jest jednak - zgodnie z ustawą o Covid-19 - podpisanie porozumienia z reprezentacją związkową pracowników. Stanowisko strony społecznej uniemożliwia zatem skorzystanie z tego rozwiązania.- Musimy chronić firmę i przygotować rozwiązania na przyszłość, gdy pokonamy pandemię, a gospodarka znowu przyspieszy - podkreślił niedawno Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.Zarząd PGG podkreśla, że działania przezeń zaproponowane są racjonalne i możliwe do przeprowadzenia w obecnej sytuacji. Związki działające w PGG chcą przedstawienia planu naprawczego dla spółki do czwartego maja. Czas biegnie a PGG jest w coraz to większych tarapatach.Czytaj również: Były górnicze mrzonki, w które wielu wierzyło. Została walka o przetrwanie