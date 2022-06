PGG negocjuje ceny węgla, w tle możliwe zmiany w zarządzie węglowego giganta

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal WNP.PL, w środę 15 czerwca ma dojść do posiedzenia rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W porządku obrad jest punkt dotyczący zmian w zarządzie spółki.

- Nie wiadomo, jak to będzie, ale można zasłyszeć, iż może dojść do zmian w zarządzie Polskiej Grupy Górniczej, która chce uzyskać wyższe ceny za sprzedaż węgla do energetyki zawodowej - mówi nam przedstawiciel branży górniczej. - Jest taka możliwość, że dojdzie w środę do jakichś zmian w zarządzie PGG albo zostanie rozpisany konkurs na nowy zarząd spółki - dodaje nasz rozmówca.

Wskazuje przy tym, że trudno przesądzać, jak ostatecznie się to potoczy. Ostatnio o Polskiej Grupie Górniczej jest głośno głównie w kontekście planów sprzedaży węgla opałowego. Wiadomo, że plany są takie, żeby przez PGG szedł węgiel skierowany na potrzeby klientów indywidualnych. Miałaby powstać sieć składów węgla Polskiej Grupy Górniczej.

- Prawdopodobnie od sierpnia zacznie działać sieć składów węgla PGG, która zastąpi autoryzowanych sprzedawców. Ma to funkcjonować w sposób zbliżony do franczyzy - wskazywał niedawno Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Te składy, działające według nowych umów, będą miały określoną maksymalną marżę, którą będą mogły naliczać. PGG ma ściśle nadzorować, czy ta zasada jest przestrzegana. Każdy, kto będzie sprzedawał węgiel w wyższej cenie lub mieszał węgiel z PGG z innym i sprzedawał go drożej, zapłaci gigantyczną karę finansową - zaznaczył Dominik Kolorz.

W branży górniczej wskazują zatem, że tak gorący czas narzucania Polskiej Grupie Górniczej wielu nowych zadań, raczej nie byłby dobry do przeprowadzania roszad personalnych w jej zarządzie.

Podobno energetyce zawodowej nie jest w smak płacić znacznie więcej za węgiel dostarczany przez Polską Grupę Górniczą.

- Przykładowo, w energetyce nadal chcieliby mieć węgiel z PGG za półdarmo - podkreśla nasz rozmówca. - A prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala walczy, żeby spółka uzyskała lepsze ceny za dostarczany przez nią węgiel. To z kolei nie podoba się zarządom firm energetycznych. A energetyka od lat ma generalnie lepsze przełożenie w resorcie aktywów państwowych niż górnictwo - dodaje nasz rozmówca.

Wcześniej wydawało się, że negocjacje Polskiej Grupy Górniczej z kontrahentami z sektora energetyki zawodowej zostaną już dawno zakończone. Jednak finalizacji rozmów prawdopodobnie nadal nie ma.

Czytaj również: Idą znaczne zmiany w sprzedaży węgla