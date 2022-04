PGG negocjuje ceny węgla z kontrahentami, w tym z energetyką

Polska Grupa Górnicza jest w trakcie prowadzenia negocjacji handlowych z kontrahentami. Spółka wskazuje, że w toczących się rozmowach handlowych uwzględnia zarówno pozycję rynkową, jak i bezpieczeństwo energetyczne kraju związane z zapewnieniem ciągłości dostaw paliwa do elektrowni. Szczegóły kontraktów zawieranych z poszczególnymi odbiorcami objęte są tajemnicą handlową - zaznacza PGG.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej. Plan wydobywczy PGG na ten rok zakładał nieco ponad 23 mln ton węgla.

- Chcielibyśmy do tego dołożyć milion. To jest to, co będzie naszym absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o ten rok przy zmniejszonej liczbie aktywów, ścian, które tej produkcji mają służyć - zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

- Jeżeli chodzi o kolejne lata, to jest to możliwe na poziomie 1,5 mln ton, może nieco więcej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przygotowanie ściany węgla: około 800 tys. ton - to jest 17-18 miesięcy i przy dzisiejszych cenach stali, to jest około 200 mln zł. Dlatego to trzeba zrobić bardzo rozsądnie, aby uniknąć tej sytuacji, która miała miejsce w okresie 2020-2021, kiedy po olbrzymich inwestycjach okazało się, że zapotrzebowania na węgiel nie ma - dodaje.

Prezes PGG odniósł się także niedawno do kwestii cen surowca i negocjacji z energetyką.

- Staramy się tutaj zachowywać rozsądek i odnosić się do indeksów na zewnątrz, które coś nam mówią - wskazał. - Będziemy się tutaj poruszać pomiędzy cenami spotowymi, a tymi, które są możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę wielkość każdego kontraktu z osobna - dodał Tomasz Rogala.

Rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL, że negocjacje z kontrahentami, w tym z energetyką, są w trakcie.

- Natomiast szczegóły co do cen wzajemnych kontraktów objęte są tajemnicą handlową - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Głogowski.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, negocjacje z niektórymi odbiorcami mogą potrwać jeszcze około dwóch, trzech tygodni. Z niektórymi kontrahentami PGG zdołała się porozumieć, z innymi jest blisko porozumienia co do cen, natomiast z kolejnymi te negocjacje dopiero się rozpoczną.

