PGG: nie pozwolimy obwiniać nas za błędy w zarządzaniu MPEC Nowy Sącz

Polska Grupa Górnicza przesłała do naszej redakcji oświadczenie. "W związku z wywiadem, jakiego udzielił prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak portalowi WNP, Polska Grupa Górnicza protestuje przeciwko nieprawdziwym stwierdzeniom znajdującym się w tekście" - zaznacza PGG.

PGG przesłała do naszej redakcji oświadczenie w odpowiedzi na ten wywiad: Najtrudniejszy od kilkudziesięciu lat okres w ciepłownictwie. Może dojść do spektakularnych upadków

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia przesłanego nam przez Polską Grupę Górniczą.

"Polska Grupa Górnicza SA wykonuje prawidłowo umowę zawartą na ten rok z MPEC Nowy Sącz. W umowie tej przedsiębiorstwo zapisało potrzebę dostarczenia 4,2 tys. t węgla w pierwszym kwartale i PGG wykonała tę dostawę w całości. Jednocześnie spółka ciepłownicza w ogóle nie zakontraktowała dostaw węgla w drugim kwartale. Określiła, że następne partie paliwa chce otrzymać dopiero we wrześniu.

Skonstruowany przez MPEC grafik dostaw przerzuca na PGG SA ponoszenie kosztów magazynowania paliwa poza sezonem grzewczym. Przystaliśmy na to, ale kategorycznie nie możemy zgodzić się z obwinianiem nas o brak dostaw w sytuacji, gdy MPEC ich nie zakontraktował w okresie od kwietnia do sierpnia! Jest to pomówienie na szkodę PGG SA, która nigdy nie wstrzymała umówionych do MPEC dostaw i w żaden sposób nie prowadzi działań mogących narazić MPEC na jakiekolwiek straty.

Ewentualny niedobór paliwa w MPEC Nowy Sącz wynika wyłącznie z decyzji przedsiębiorstwa, które w poprzednich latach jednostronną decyzją zmniejszyło wolumen węgla w kontrakcie z PGG SA. W przeszłości MPEC odbierało od nas 29 tys. t węgla rocznie, ale w 2020 roku zażądało zmniejszenia dostaw o połowę, do 14 tys. ton rocznie.

Zarząd MPEC uzasadnił to planem przekazania do eksploatacji kotła biomasowego, co miało nastąpić w grudniu 2020 r. Polska Grupa Górnicza SA dostosowała się do decyzji MPEC. Jeżeli w przedsiębiorstwie opóźniły się inwestycje w jednostkach niewęglowych i zapotrzebowanie na paliwo węglowe jednak nie zmalało, to MPEC powinien był nas o tym poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem, ale niestety nie zrobił tego.

Wypowiedzi prezesa MPEC Nowy Sącz są nieprawdziwe, krzywdzące dla nas i naruszają dobre imię Polskiej Grupy Górniczej SA, natomiast kłopoty, które opisuje szef przedsiębiorstwa w materiale na portalu WNP.PL wynikają najwyraźniej z błędów popełnionych w zarządzaniu MPEC. Stanowczo protestujemy wobec niesprawiedliwego przerzucania na nas odpowiedzialności za nie. W związku ze zniesławieniem PGG SA rozważa skierowanie odpowiednich roszczeń na drodze prawnej.

W odniesieniu do pozostałych informacji zawartych w materiale prasowym, prawdą jest, że PGG SA wystąpiła w grudniu zeszłego roku o renegocjację kontraktów w ciepłownictwie. Czynimy to jednak w partnerski sposób i w ciągłym dialogu z firmami sektora.

Sytuacja w segmencie ciepłownictwa rzeczywiście skomplikowała się, podobnie jak w innych segmentach rynku energetycznego. Dlatego też PGG SA wdraża rozwiązania mające na celu złagodzenie wpływu kryzysu paliwowego wskutek agresji Rosji na Ukrainę.

Nasze działania dotyczą szczególnie ogrzewnictwa, jako obszaru wrażliwego społecznie. Współpracujemy nie tylko bezpośrednio z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, ale również m.in. z Zarządem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i innymi organami i instytucjami państwowymi.

Ocena sytuacji w segmencie ciepłownictwa nie może być jednak dokonywana na podstawie jednego z przedsiębiorstw, w którym najprawdopodobniej doszło do serii błędnych decyzji w procesie zarządzania przez Zarząd ciepłowni".