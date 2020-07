PGG nie wdroży programu likwidacji kopalń Ruda i Wujek

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadcza, że nie wdroży przygotowanego programu polegającego na likwidacji KWK Ruda i KWK Wujek - napisano we wspólnym komunikacie stron po wtorkowym spotkaniu górniczych związkowców z zarządem PGG oraz wicepremierem Jackiem Sasinem.

Wspólny komunikat po spotkaniu opublikował resort aktywów państwowych. Podczas wtorkowego spotkania nie doszło do planowanej wcześniej prezentacji związkowcom programu naprawczego dla PGG ze względu na brak akceptacji strony społecznej dla zaproponowanych tam rozwiązań - m.in. likwidacji kopalń i zmian w sposobie wynagradzania górników.

"Strony postanowiły powołać zespół roboczy celem wypracowania propozycji programu naprawczego polskiego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Górniczej SA, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkie strony. W skład zespołu wejdą przedstawiciele pracodawców, strony społecznej, rządu oraz parlamentarzystów" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zespół do 30 września br. ma przygotować program naprawczy dla PGG, który określi zasady funkcjonowania spółki w kolejnych latach. "Wypracowanie programu powinno nastąpić w korelacji ze zmianami w sektorze elektroenergetycznym spowodowanymi transformacją energetyczną" - napisano we wspólnym komunikacie.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zdementowało informację, jakoby "program przygotowany przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zakładał obniżenie wynagrodzeń. Resort oświadczył też, że "nie pracował i nie pracuje nad programem likwidacji polskiego górnictwa do 2036 r., a doniesienia prasowe na ten temat były całkowicie nieprawdziwe".

Strona społeczna - co także znalazło się w komunikacie - podtrzymała swój wniosek skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego "o konieczności objęcia przez niego przewodnictwa w rozmowach dotyczących transformacji woj. śląskiego z uwzględnieniem transformacji sektora surowcowo-energetycznego".



Zobacz więcej: Rząd ustępuje przed związkami. Będzie nowy plan naprawczy dla PGG i górnictwa

Jacek Sasin: naprawa PGG niemożliwa w kontrze do strony społecznej