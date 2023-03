PGG odpiera zarzuty Greenpeace. "Raport o zanieczyszczaniu Odry i Wisły jest tendencyjny"

Polska Grupa Górnicza po kilku dniach odniosła się raportu Greenpeace oskarżającego kopalnie o zanieczyszczanie Odry i Wisły. Chemicy na zlecenie organizacji przebadali bowiem dopływy obu rzek i miejsca zrzutu kopalnianych ścieków. PGG uważa, że raport jest tendencyjny.

Wszystkie kopalnie posiadają wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód dołowych do cieków powierzchniowych, podkreśla Polska Grupa Górnicza.

Źródłem zasolenia rzek są solanki pompowane przez górnośląskie kopalnie - uważa Greenpeace.

Eksperci uważają, że kolejna katastrofa na Odrze jest prawdopodobna już w tym roku, a fatalny scenariusz może powtórzyć się na Wiśle.

Problemom górnictwa będzie poświęcona debata "Czas na węgiel?" na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Po katastrofie, która latem ubiegłego roku zniszczyła ekosystem Odry, okazało się, że masowe wymieranie w rzece spowodowały toksyczne glony z gatunku prymnesium parvum, nazywane też złotymi algami. Eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego uznali, że tak duży rozwój glonów spowodowało właśnie zasolenie rzeki.

W pierwszej kolejności Greenpeace sprawdził dopływy Odry. Według badaczy, rzeka Kłodnica jest początkowo mało zasolona, zmiana w wynikach pojawia się przy rudzkiej kopalni Halemba, a następnie w miejscu, gdzie dopływa potok z kopalni Bielszowice. Podobnie jest w przypadku rzeki Bierawki, do której wpływają ścieki z kopalni Knurów-Szczygłowice. Eksperci podkreślają, że wpływająca do Polski z Czech Odra na granicy ma pierwszą klasę czystości, a poniżej Kanału Gliwickiego jej wody są już pozaklasowe.

Greenpeace uważa, że zasolenie rzek przez kopalnie sprowadzi kolejną ekologiczną katastrofę

Zdaniem Greenpeace, sytuacja na Wiśle jest jeszcze bardziej dramatyczna. Poniżej Zbiornika Goczałkowickiego, który jest zbiornikiem wody pitnej dla znacznej części Górnego Śląska, rzeka ma wciąż pierwszą klasę czystości. Już w Czechowicach-Dziedzicach, przy kopalni Silesia zmienia się na drugą klasę, a przy kopalni Ziemowit jest już pozaklasowa. Dopływem Wisły jest też rzeka Gostynia, której zasolenie gwałtownie się zwiększa przy kopalniach Bolesław Śmiały, Wesoła i Piast. Większość z tych zakładów – poza kopalniami Knurów-Szczygłowice i Silesia – należy właśnie do Polskiej Grupy Górniczej.

– Postawiliśmy hipotezę, że źródłem zasolenia rzek są solanki pompowane przez górnośląskie kopalnie. Nie badaliśmy jednak wszystkich kopalń, tylko te, do których mieliśmy dostęp – mówi dr hab. Leszek Pazderski, chemik i ekspert Greenpeace ds. polityki ekologicznej.

PGG: nasze kopalnie działają zgodnie z wydanymi pozwoleniami i decyzjami

W związku z badaniami Greenpeace, PGG wydała 8 marca oświadczenie. Czytamy w nim m.in: "Polska Grupa Górnicza SA informuje, że wszystkie kopalnie PGG S.A. posiadają wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód dołowych do cieków powierzchniowych, a ich odprowadzanie odbywa się na warunkach zgodnych z posiadanymi decyzjami. Prawidłowość realizacji posiadanych decyzji kontrolowana jest przez uprawnione instytucje państwowe, kopalnie podlegają w tym zakresie regularnym inspekcjom" .

Spółka zapewnia również, że zakłady grupy ograniczają ilości odprowadzanych wód do cieków powierzchniowych poprzez ich wykorzystanie do własnych potrzeb. I dodaje, że "ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa pracy pracowników oraz wystąpienie ryzyka zalania kopalni, nie jest możliwe całkowite zaprzestanie odprowadzania wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych do cieków powierzchniowych. W ocenie spółki, raport jest tendencyjny, ponieważ obejmuje w przeważającej części tylko kopalnie Polskiej Grupy Górniczej SA, które nie są jedynymi odprowadzającymi wody dołowe".

Podczas publikacji raportu, przedstawiciele organizacji apelowali do ministerstwa klimatu m.in. o pilną aktualizację pozwoleń wodno-prawnych i ograniczenie w nich dopuszczalnych limitów stężeń chlorków i siarczanów w wodach zrzucanych do rzek oraz wszczęcie odsalania kopalnianych solanek na dużą skalę. Zdaniem aktywistów, górnicze spółki powinny uzupełnić brakujące oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskać brakujące decyzje środowiskowe, które określają warunki wydobycia w kopalniach. Podkreślają też konieczność korzystania przez górnicze spółki z nowoczesnych metod odsalania oraz objęcie doliny Dolnej Odry ochroną i utworzenie parku narodowego.