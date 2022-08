PGG odpowiada na zarzuty o monopolizowanie rynku

Polska Grupa Górnicza (PGG) wskazuje, że swoją produkcją węgla opałowego pokrywa jedynie cześć zapotrzebowania rynkowego. Pozostała wielkość jest uzupełniana przez innych krajowych producentów oraz import.

Polska Grupa Górnicza wystosowała oświadczenie. Wskazuje w nim, że "w związku z ukazaniem się w ostatnich dniach kilku materiałów prasowych na temat funkcjonowania pośredników - składów węglowych w Polsce, Polska Grupa Górnicza dementuje zawarte w nich twierdzenia, iż przyczyną ich problemów jest monopolizowanie rynku przez krajowego producenta".

Polska Grupa Górnicza podkreśla, że swoją produkcją węgla opałowego pokrywa jedynie cześć zapotrzebowania rynkowego. Pozostała wielkość jest uzupełniana przez innych krajowych producentów oraz import. Potwierdzeniem tego - zaznacza PGG - jest fakt, iż w ramach działającej do końca lipca sieci pośredników umowy posiadało z PGG 175 podmiotów (na 8165 firm zarejestrowanych w systemie krajowym jako sprzedawcy węgla) dysponującymi około 410 składami węgla. Nigdy więc PGG nie było w stanie zmonopolizować rynku - czytamy w oświadczeniu.

PGG zaznacza także, iż w sposób należyty wywiązywała się ze swoich zobowiązań wobec pośredników dostarczając do tej grupy w 2021 roku ponad 100 proc. wielkości węgla wynikającej z umów.

Większość węgla opałowego przez internet

Większość produkowanego przez PGG węgla opałowego została skierowana do sklepu internetowego, gdzie sprzedaż prowadzona jest w sposób ciągły.

Aktualnie - informuje PGG - w sklepie jest zarejestrowanych ponad 650 tys. użytkowników - gospodarstw domowych, które zużywają węgiel na cele grzewcze. Od początku roku do dziś w opał w e-sklepie PGG zaopatrzyło się już ponad 190 tys. klientów, do których trafiło ok. 800 tys. ton węgla.

Transakcja sprzedaży jest dokonywana bezpośrednio z konsumentem, co wyeliminowało marże pośredników w sprzedaży. Spółka stale rozwija ten kanał dystrybucji i w najbliższych dniach rozbuduje go o sieć agentów, gdzie zakupiony węgiel będzie mógł być odbierany maksymalnie blisko gospodarstwa domowego.

"Wybór sieci agentów miał charakter otwarty i transparentny, każdy z przedsiębiorców mógł wziąć w nim udział, a głównym kryterium była cena za usługę dostawy. Uruchomienie sieci agentów znacznie obniży koszty logistyki (transportu) do gospodarstwa domowego. Aktualnie PGG jest spółką która oferuje węgiel opałowy konsumentom w najniższych cenach na rynku" - wskazuje PGG.

Zobacz także: Będziemy mieli gigantyczny problem tej zimy

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym