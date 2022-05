PGG ogranicza sprzedaż węgla w sklepie internetowym do dwóch dni

Jak informuje Polska Grupa Górnicza, sprzedaż w sklepie internetowym od dnia 31 maja 2022 roku odbywa się we wtorki i czwartki. Towar wystawiany jest na "półkę sklepową" od godz. 16.00 i dostępny do wyczerpania zapasu.

Ilość węgla sprzedawanego przez sklep internetowy nie ulega zmianie. Zmieniono jedynie ilość sesji na dwie w tygodniu, ze znacznie większą ilością węgla przeznaczonego dla klientów. Jak wskazuje Polska Grupa Górnicza, pozwoli to na ograniczenie czasu poświęcanego na udział w sesjach sprzedażowych.

PGG kieruje do sprzedaży dla klientów indywidualnych cały wyprodukowany wolumen węgla opałowego. W spółce wykorzystane są maksymalne moce produkcyjne i dystrybucyjne.

Od początku tego roku do połowy maja w sklepie PGG sprzedano ok. 206 tys. ton węgla opałowego. To absolutny rekord i ponad 34 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, gdy klienci kupili niespełna 6 tys. ton ekogroszku (od stycznia do maja 2021 roku).

Po decyzji o radykalnym rozszerzeniu od 11 marca 2022 r. dotychczasowej oferty (workowanych ekogroszków) o węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, około 30 tys. klientów (osób fizycznych) nabyło już w ten sposób 153 tys. ton paliwa do celów grzewczych w gospodarstwach domowych.

