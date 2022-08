PGG ostrzega klientów e-sklepu przed oszustami

Operatorzy sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ostrzegają użytkowników przed oszustami, którzy usiłowaliby zwabić klientów na fałszywą witrynę e-sklepu.

Jak wskazuje Polska Grupa Górnicza, w ostatnich dniach taki właśnie trik zastosowali oszuści uruchamiając witrynę, która udawała sklep jednej z górnośląskich spółek sprzedających węgiel opałowy.

W adres witryny wpleciono nazwę firmy, a na stronie użyto elementów graficznych, które imitowały jej logotyp. Policja informuje, że ofiarą oszustwa padł mieszkaniec Mazowsza, który przelał oszustom przez fałszywy sklep 8 tys. zł w przekonaniu, że płaci za zakupiony węgiel.

W rzeczywistości wspomniana spółka w ogóle nie handluje przez internet, jednak poszkodowany nie sprawdzał tego przed dokonaniem transakcji.

Operatorzy e-sklepu PGG uczulają klientów przed próbami podobnych oszustw i apelują o zachowanie daleko posuniętej ostrożności. W ramach prewencji uprzedzają między innymi przed otwieraniem podejrzanych linków.

- Przestrzegamy przed fałszywymi wiadomościami SMS informującymi, że został wystawiony węgiel na półkę sklepową wraz z linkiem do sklepu. Nie jest to link kierujący do strony sklepu PGG - ostrzegają przedstawiciele spółki.

Wyjaśniają, że PGG nie wysyła do klientów e-sklepu wiadomości w formie SMS. Wszystkie komunikaty są zamieszczane w aktualnościach sklepu lub na stronie w Facebooku "Fanpage PGG - polski węgiel prosto od producenta". Przy zakupach - wskazują w PGG - warto sprawdzać, czy strona sklepu posiada prawidłowy adres https://sklep.pgg.pl/.

- Wiadomości SMS z linkiem do stron to fałszywe odnośniki, które sprawiają wrażenie autentycznych, w rzeczywistości prowadzą do spreparowanych witryn - przestrzegają operatorzy sklepu internetowego PGG.