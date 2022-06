PGG podpisała listy intencyjne o współpracy z samorządami

Jeszcze przed obecnym kryzysem energetycznym Polska Grupa Górnicza (PGG) przygotowywała ofertę, w której starano się połączyć sprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa dostaw nośników energii (niezależnych od importu). Na rynku komunalno-bytowym chodzi tu o ekogroszki i ekomiały, które dzięki swym parametrom jakościowym, cenie oraz cechom użytkowym szybko podbiły polski rynek.

Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów i analiz PGG wprowadziła do oferty handlowej innowacyjne paliwo węglowe o nazwie handlowej „Ekogroszek Karolinka”.

Jest to kompozycja wysokojakościowych groszków z kopalń PGG oraz tzw. błękitnego węgla.

Charakteryzuje się doskonałymi cechami energetycznymi, a na tle pozostałych ekogroszków wyróżniają to paliwo nieprzeciętne właściwości emisyjne.

Porównując emisję towarzyszącą spalaniu Karolinki z emisjami przy spalaniu klasycznych paliw węglowych uzyskano rezultaty świadczące o co najmniej 30-procentowym zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Mając pewność co do proekologicznych cech „Ekogroszku Karolinka” w styczniu 2022 r. PGG zaproponowała jednostkom samorządu terytorialnego przystąpienie do programu badawczo-wdrożeniowego Karolinka 2.0, w którym spółka zobowiąże się dostarczać „Karolinkę,” a gminy umożliwią niezależnej jednostce badawczej przeprowadzenie badań poziomu emisji po zastosowania „Karolinki” i paliwa alternatywnego w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych kotłów użytkowanych w obiektach gminnych.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej wzięli udział w XV konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Stowarzyszenie Klaster Kotlarski na temat „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czy biomasa w pełni zastąpi węgiel pod strzechą?” Podczas tego wydarzenia podpisano m.in. listy intencyjne o współpracy PGG z samorządami w programie Karolinka 2.0.

Uświadomić potencjał węgla i górnictwa

Potwierdzenie ponadprzeciętnych cech Karolinki zwiększy zainteresowanie ofertą paliw węglowych, a skomplikowana sytuacja rynkowa na pewno będzie sprzyjać dalszej ich obecności na rynku.

Celem PGG jest, aby ta obecność była na wskroś nowoczesna i żeby węgiel przestał być kojarzony ze smogiem, za to ponownie zaczął kojarzyć się z ciepłym, komfortowym przetrwaniem chłodnych pór roku.

W zamyśle autorów wdrożony program Karolinka 2.0 będzie oddziaływać na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w kraju, zmieni wizerunek branży postrzeganej dotąd niesprawiedliwie jako archaiczna i unaoczni potencjał innowacyjny specjalistów pracujących w górnictwie. Program powinien też potwierdzić pozycję PGG jako lidera i inicjatora pozytywnych zmian w niełatwej dziś roli producenta i dostawcy paliw kopalnych.

W złożonej sytuacji społecznej i makroekonomicznej wywołanej antywęglową polityką UE i wojną na Ukrainie wiele kwestii przybrało nowy kształt. Głównym tematem rozmów w polskich domach wyposażonych w indywidualne źródła ciepła jest dziś pytanie nie o to, czy ogrzewać węglem, ale czy uda się go kupić i jak długo możliwe będzie korzystanie z importowanych paliw w ogrzewnictwie indywidualnym.

Zobacz także: Węgiel mocno drożeje. Rosną obawy o dostępność surowca