PGG: ponad 400 mln zł inwestycji w kopalni zespolonej ROW

Kopalnia zespolona ROW należąca do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) realizuje szereg inwestycji. W 2019 roku po raz pierwszy przekroczyły one kwotę 400 mln zł. Dyrektor kopalni ROW Jacek Kowalczuk wskazuje, że 9,3 mln ton węgla wydobytego w 2019 roku to zasługa 12 tys. osób pracujących w czterech ruchach wydobywczych: Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy.