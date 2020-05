PGG: porozumienie na miesiąc, ale co dalej?

Trzynaście central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) porozumiało się z zarządem spółki co do warunków i trybu wykonywania pracy w maju. Od 1 do 31 maja wymiar czasu pracy zostanie obniżony do 20 procent dotychczasowego wymiaru czasu pracy pracowników (nie mniej niż do połowy etatu). Realizacja ustalenia nastąpi poprzez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych od pracy: 14, 15, 22 oraz 29 maja. Kluczowe jednak będą negocjacje związków z zarządem spółki obejmujące kolejne miesiące tego roku.

Niezależnie od porozumienia antykryzysowego, strony uzgodniły także, że zarząd przygotuje harmonogram uruchamiania robót przygotowawczych od czerwca.

Związkowcy zaznaczają, że w maju roboty w przodkach były zawieszone.

Ich odwieszenie to kluczowa kwestia.