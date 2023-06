PGG przekazała do muzeum unikalny eksponat z kopalni Wujek

Polska Grupa Górnicza (PGG) przekazała komputer PRS-4 do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach wraz z pełną, nienagannie zachowaną dokumentacją.

To już chyba ostatni komputer PRS-4, który do 29 stycznia 2022 roku pracował w Dziale Tąpań w kopalni Wujek należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Komputer pochodzi z końcówki lat 70. Polska Grupa Górnicza przekazała go do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach wraz z pełną, nienagannie zachowaną dokumentacją.

PRS-4, czyli Programowalny Rejestrator Systemowy lub Sejsmoakustyczny (nazwa używana zamiennie) to modułowy 16-bitowy mikrokomputer. Jak wskazano na stronie PGG, w Zakładzie Elektroniki Górniczej w Tychach wyprodukowano jedynie 150 sztuk tych urządzeń - w latach 1975-1987. W przemyśle górniczym używane były do monitowania parametrów produkcji, monitorowania zagrożeń tąpaniami, do lokalizacji oraz określenia mocy wstrząsów górotworu.

Jak podaje Wikipedia, 90 egzemplarzy programowanego rejestratora PRS-4 zastosowano w polskim górnictwie węgla kamiennego w następujących modułach systemu dyspozytorskiego MSD-80:

HADES - do monitorowania parametrów produkcji (26 kopalń),

SAK - do monitorowania zagrożeń tąpaniami pasywnymi metodami sejsmoakustyki (32 kopalnie),

SYLOK - do lokalizacji wstrząsów i określania ich energii (16 kopalń),

CMC1/2 - do monitorowania zagrożenia wybuchem metanu (7 kopalń),

SWWP - do wczesnego wykrywania pożarów endo- i egzogenicznych (2 kopalnie).

34 minikomputery PRS-4 sprzedano za granicę. Pozostałych egzemplarzy używano w górnictwie rud miedzi, w kombinatach górniczo-hutniczych metali kolorowych, w kolejnictwie, a także w placówkach naukowo-badawczych. Komputer z kopalni Wujek cały czas poddawany jest renowacji. Obecnie w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach można obejrzeć 3 komputery PRS-4 pozyskane od PKP oraz jeden z kopalni Wieczorek (eksponowany w Walcowni Cynku w Katowicach-Szopienicach).