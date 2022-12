PGG przekazała Katowicom trzy budynki kopalni Wujek. Trafią do muzeum

Polska Grupa Górnicza przekazała 12 grudnia 2022 roku Katowicom trzy nieruchomości, stanowiące majątek Kopalni Staszic-Wujek Ruch Wujek. Chodzi o historyczne obiekty znajdujące się na terenie kopalni Wujek.

Te historyczne obiekty znajdujące się na terenie kopalni Wujek to budynek Straży Pożarnej, Oddziału Instalacyjnego oraz Łaźni Łańcuszkowej, które docelowo trafią do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Decyzja o przekazaniu tych budynków zapadła dwa lata temu.

Konieczne było jednak spełnienie formalności, takich jak na przykład podział nieruchomości, wycena czy też prace geodezyjne.

W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczyli: wiceprezes zarządu ds. pracowniczych Polskiej Grupy Górniczej Jerzy Janczewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGG Andrzej Paniczek, prezydent Katowic Marcin Krupa, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa.

- Kolejna historyczna chwila, otwieramy niezapisane karty historii przejmując kolejne nieruchomości, w których będziemy chcieli dalej rozwijać ideę Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa. Podkreślał doskonałą współpracę w tym zakresie z przedstawicielami PGG.

- Chylę czoła przed wiceprezesami, ale największe podziękowania dla pana prezesa Tomasza Rogali, który był przychylny temu pomysłowi; który chciał, aby te tereny i te ważne miejsca na terenie obecnej kopalni znalazły się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Tak też będzie - wskazał prezydent Marcin Krupa.

- Z naszej strony nie było cienia wątpliwości, że te obiekty muszą trafić do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Podczas zwiedzania wystawy nasuwają się głębokie refleksje. Chcielibyśmy, by ta pamięć trwała, by przyjeżdżali tu przedstawiciele młodego pokolenia, górnicy, nasi pracownicy z rodzinami, by mogli zobaczyć jak historia toczyła się tu na Śląskiej Ziemi - podkreślił wiceprezes zarządu ds. pracowniczych PGG Jerzy Janczewski.

Dodał, że w czasie pacyfikacji kopalni Wujek i stanu wojennego był już pracownikiem górnictwa i ma wspomnienia dotyczące tamtego trudnego czasu.

Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Ciupa przyznał, że te budynki mają ogromne znaczenie dla działalności ŚCWiS. Szczególnie podkreślał wagę łaźni łańcuszkowej, w której w grudniu 1981 roku w czasie pacyfikacji kopalni, górnicy otrzymali absolucję generalną od księdza Henryka Bolczyka przed starciem z siłami ZOMO.

Szczególna waga łaźni łańcuszkowej, gdzie miały miejsce ważne wydarzenia

- Ta łaźnia jest świadectwem historii. Mamy zamiar udostępnić ją w części jako przestrzeń całkowicie surową, tak by ludzie, którzy przyjdą obejrzeć to miejsce, mogli zobaczyć, gdzie górnicy strajkowali, gdzie się spotykali, gdzie odbywały się msze prowadzone przez ks. Bolczyka - wyjaśnił dyrektor Robert Ciupa. Według niego łaźnia będzie doskonałym elementem uzupełnienia wystawy multimedialnej.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to placówka muzealna, która mieści się w dawnym magazynie odzieżowym kopalni Wujek. Przylega do niego rampa, z której członkowie plutonu specjalnego ZOMO 16 grudnia 1981 roku strzelali do strajkujących górników. Na 40-lecie pacyfikacji kopalni Wujek siedziba Centrum została zmodernizowana i rozbudowana.