PGG przekonuje do pracy w górnictwie

Współczesne górnictwo to między innymi skomplikowane maszyny, które trzeba umieć obsłużyć, sterować nimi, naprawić czy wyremontować. Obecnie młodzi ludzie nie garną się do górnictwa.

- Elektryk, ślusarz czy mechanik, który przejdzie szkołę zawodową na dole, świetnie sobie poradzi na każdym innym stanowisku pracy. Współczesne górnictwo to potężne, skomplikowane maszyny, które trzeba umieć obsłużyć, sterować nimi, naprawić czy wyremontować. I to nie w warsztacie, tylko w tych trudnych warunkach pod ziemią - podkreśla wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Jerzy Janczewski.

Silne tradycje górnicze są szczególnie widoczne na ziemi rybnicko-wodzisławskiej czy bieruńsko-lędzińskiej

W jego opinii długo jeszcze będą potrzebne zawody górnicze. Przypomina on, że Polska Grupa Górnicza podjęła współpracę z 11 szkołami i daje ich absolwentom gwarancje zatrudnienia, przyznaje stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce.

To są zdaniem wiceprezesa Janczewskiego te elementy, które motywują młodych ludzi, żeby podjęli wyzwanie i zaczęli pracować w branży górniczej. Zdaniem Jerzego Janczewskiego silne tradycje górnicze są szczególnie widoczne na ziemi rybnicko-wodzisławskiej czy bieruńsko-lędzińskiej, gdzie młodzi ludzie chętniej kształcą się w tym kierunku.

Wiceprezes Jerzy Janczewski wskazuje również, że dzięki współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach udaje się także zapełnić ewentualną lukę pokoleń inżynierskich. A w ramach Akademii PGG spółka daje możliwość rozwoju swoim pracownikom i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Brakuje osób, które mogłyby objąć stanowiska nadsztygarów, czy głównych inżynierów

Generalnie rzecz biorąc, w polskim górnictwie mamy już do czynienia z luką kadrową, dotyczącą także kadry kierowniczej. Brakuje osób, które mogłyby objąć stanowiska nadsztygarów, czy głównych inżynierów, a zatem chodzi o istotne stanowiska w kierownictwie ruchu zakładów górniczych. Coraz mniej osób chce się kształcić na studiach w kierunkach górniczych, bowiem górnictwo od lat przedstawiano jako branże schyłkową. Stąd od lat powraca postulat w branży górniczej, że należy odbudować szkolnictwo zawodowe.

Węgla będziemy potrzebować jeszcze przez wiele lat. Jeżeli nie zdołamy go wydobyć na miejscu, to będziemy zmuszeni go importować z odległych destynacji. Już import węgla, który w 2022 roku, przekroczył 20 mln ton, powinien nam dać do myślenia.