PGG: rolnicy złożyli już kilkaset wniosków o zakup miałów węglowych

Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta Polskiej Grupy Górniczej zakupu miałów energetycznych do celów związanych z produkcją rolną.

Jak wskazuje Polska Grupa Górnicza, program został uruchomiony w drugiej połowie października wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprzedaży podlega miał węglowy o wartości opałowej 19-23 MJ/kg.

Wpłynęło już kilkaset wniosków. Głównym założeniem jest umożliwienie rolnikom sprzedaży miału energetycznego poza sklepem internetowym. Jak zaznacza PGG, chodzi o zakup co najmniej 25 ton towaru. Regulamin sprzedaży oraz formularz znajduje się na stronie internetowej spółki.

Wnioski są przyjmowane do wyczerpania limitów; do końca tego roku to 300 tysięcy ton miału energetycznego i w przyszłym roku drugie tyle. Są na bieżąco weryfikowane i rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.