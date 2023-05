PGG rozbuduje retencję, żeby zminimalizować wpływ wód z kopalni na rzeki

Polska Grupa Górnicza (PGG) zapowiada rozbudowę retencji w celu zminimalizowania wpływu wód z kopalni na Odrę i Wisłę.

Polska Grupa Górnicza, podobnie jak inne górnicze spółki, w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych w zakresie odprowadzania wód przez pozwolenia wodnoprawne oraz przepisy środowiskowe.

Głównym zadaniem systemów retencyjnych jest gromadzenie wody przy niskich jej stanach w rzece i odprowadzanie ich przy stanach wysokich tak, aby stężenie niepożądanych ładunków było jak najniższe.

Dzięki temu można ograniczać zrzuty wody w czasie, kiedy występuje ryzyko przekroczenia parametrów w rzekach.

Roczny dopływ wody w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) sięga 72 mln m sześciennych. Jak wskazywano w trakcie konferencji 30 maja, każdej doby to blisko 200 tys. m3., a zatem 137 m sześc. na minutę. Niemal jedną trzecią wody kopalnie przeznaczają do celów technologicznych, natomiast pozostała część trafia do rzek. Z tego jedynie 5 proc. przypada na wody słodkie. Najwięcej, bowiem aż 82 proc. stanowią wody o stosunkowo niewielkim zasoleniu, a z kolei 13 proc. solanki.

58 proc. wód dołowych z kopalni Polskiej Grupy Górniczej trafia do Wisły, natomiast 42 proc. do Odry

Połowa wód objęta jest systemami retencyjno-dozującymi: Olza (korzysta z niego przede wszystkim Jastrzębska Spółka Węglowa) i Mała Wisła. Pierwszy o pojemności ok. 1 mln m sześc. pozwala gromadzić wodę ponad 20 dni, a drugi - o pojemności 2 mln m sześc. - około 60 dni.

Są też w Polskiej Grupie Górniczej takie kopalnie, jak między innymi Sośnica, Staszic Wujek czy Bielszowice (ruch kopalni zespolonej Ruda), które odprowadzają wody samodzielnie. Między innymi tam PGG zamierza zwiększyć możliwości retencji. Prace są w toku.

- Jest szansa, że uzyskamy na tych kopalniach zwiększenie retencji nawet do kilkunastu dni - wskazywał wiceprezes PGG Rajmund Horst.

Własny zbiornik retencyjno-dozujący posiada też między innymi kopalnia Brzeszcze, należąca do Tauronu Wydobycie oraz kopalnia Bobrek-Piekary należąca do Węglokoksu Kraj.

Odwadnianie kopalni zarówno czynnych, jak i zlikwidowanych, aby wody nie zagrażały czynnym zakładom oraz powierzchni, to naturalny element funkcjonowania górnictwa. Odsalanie wód odbywa się na niewielką skalę - przykładowo w grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej działa Zakład Odsalania Dębieńsko - producent soli kuchennej i gospodarczej.

W każdej z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzone jest odwadnianie poprzez odpompowanie wód dołowych na powierzchnię, do osadników, gdzie podlegają procesowi mechanicznego czyszczenia.

Częściowo wody dołowe wykorzystywane są do celów technologicznych kopalni, m.in. do uzupełniania obiegów technologicznych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz do wytwarzania mieszanin doszczelniających.