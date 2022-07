PGG rozkręca nowe składy z węglem. Zamieszanie w Warszawie nie pomaga

Minimalna pojemność składu 600 ton, zapewniony transport, załadunek i rozładunek - to początek długiej listy wymagań dla przedsiębiorców, którzy chcą jako partnerzy Polskiej Grupy Górniczej prowadzić składy franczyzowe. Chętnych nie brakuje, choć nie wszystkie zasady są jasne. M.in. o tych składach rozmawiamy z Rajmundem Horstem, wiceprezesem PGG ds. produkcji.

Sieć kwalifikowanych dostawców ma zastąpić aktualną formułę autoryzowanych sprzedawców węgla. Prace nad takim systemem w Polskiej Grupie Górniczej już trwają. Właścicielem węgla na składach franczyzowych będzie PGG - i to spółka będzie dyktowała ceny, uwzględniając między innymi koszty transportu. Chodzi o to, by autoryzowane składy węgla nie miały możliwości windowania ceny. Zgłosiło się blisko 800 chętnych.

Pytanie czy taniego węgla wystarczy dla wszystkich?

- Z tym pytaniem wszyscy się dziś mierzymy... Odpowiedź jednoznaczna chyba nie istnieje. Odnotujmy, że zainteresowanie przystąpieniem do systemu składów franczyzowych jest wśród przedsiębiorców spore. Prowadzimy rozmowy, negocjacje, ustalenia, weryfikacje, żeby wyselekcjonować taką grupę składów, która spełniłaby nasze wymagania i żeby geograficznie były one sensownie usytuowane - po to, by dostęp do węgla maksymalnie odbiorcy ułatwić - mówi Rajmund Horst.

Plan jest dobry, ale - jak mówią związkowcy - wykonanie może być różne...

- Przy dzisiejszej polityce dopłat po 3 tysiące i cenach, które będą "przychodziły" z zagranicy - nawet 2,8 tys. zł za tonę, bo tak pewnie wyjdzie węgiel z Kolumbii - nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało... Trzeba poczekać, aż ta ustawa przejdzie przez Senat i prezydenta. Bo dziś nie wiadomo, która obowiązuje: czy ta, która mówi o 996 złotych za tonę, bo ona już jest przyjęta, czy nowa, która mówi o trzech tysiącach - mówi nam Bogusław Hutek, szef Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej.

Chodzi o ustawę, która ustala maksymalną cenę za tonę węgla dla odbiorcy indywidualnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na poziomie 996 złotych. Ustawa przewiduje rekompensatę dla przedsiębiorców w wysokości nie wyższej niż 1073,13 gr brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego - Ta po podpisaniu przez prezydenta -weszła już w życie. Kolejna, która mówi o jednorazowym dodatku węglowym w wysokości 3 tysięcy złotych, dla odbiorcy indywidualnego, została przyjęta przez sejm 22 lipca. Czeka na decyzję senatu i podpis prezydenta.