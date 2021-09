PGG ruszyła z kampanią sprzedażową

Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła kampanię sprzedażową pod nazwą "Zapraszamy ciepło do domu". Kampania nieprzypadkowo realizowana jest właśnie teraz. Przełom lata i jesieni to bowiem dobry czas na to, żeby zaopatrzyć się w opał na zimę, jeszcze przed pogorszeniem pogody.