PGG: skutecznie blokujemy nieuczciwe praktyki przy zakupie węgla

Polska Grupa Górnicza stosuje wiele nowoczesnych technologii wykluczających możliwość automatycznego zakupu węgla w e-sklepie przy pomocy botów zakupowych - zapewnili w czwartek przedstawiciele spółki. W szczycie węgiel w sklepie internetowym PGG usiłuje kupić jednocześnie nawet ponad 100 tys. osób.

Firma przestrzega klientów, by nie udostępniali swoich danych i nie korzystali z oferty pośredników próbujących - jak ocenia spółka - wyłudzać pieniądze w zamian za rzekome ułatwienie zakupów w sklepie internetowym.

"W szczególności przestrzegamy naszych klientów, by w żadnym wypadku nie udostępniali komukolwiek danych personalnych i bankowych, których używa się do sfinalizowania transakcji w e-sklepie" - powiedział w czwartek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Jak wynika z informacji PGG, technologie zabezpieczające e-sklep przed automatyzacją zakupów oparte są na mechanizmach sztucznej inteligencji, stosowanych w rozwiązaniach czołowych światowych firm wyspecjalizowanych w ochronie serwisów internetowych.

"Na bieżąco kontrolujemy działanie systemów ochrony sklepu i reagujemy na wszystkie wykryte nieprawidłowości transakcji, noszące znamiona automatyzacji zakupów" - zapewnił rzecznik.

PGG oferuje węgiel w e-sklepie dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki, podczas popołudniowych sesji zakupowych. W tym czasie, w ciągu jednej sekundy notuje się ponad 100 tys. prób połączenia z serwisem sklepu. Tak duże natężenie odwiedzin - jak tłumaczą przedstawiciele firmy - występuje już po odfiltrowaniu wejść z zagranicy, a także po odfiltrowaniu i zablokowaniu ataków typu DDoS, których celem jest sparaliżowanie serwisów internetowych PGG.

Po każdej sesji firma weryfikuje zrealizowane zakupy, a informacja o podejrzanych transakcjach przekazywana jest organom ścigania. W ocenie informatyków z PGG, przy obecnych zabezpieczeniach żaden - opisywany ostatnio w mediach - mechanizm tzw. zakupu przez pośrednika nie może zadziałać, a osoba, która w ten sposób chciałaby ułatwić sobie procedurę zakupu węgla, po prostu straci pieniądze przekazane takim pośrednikom.

Jak podaje PGG, dzięki ostatnim modyfikacjom technologicznym infrastruktury serwerowej e-sklepu, a także zoptymalizowaniu kodu, udaje się obsługiwać w krótszym czasie więcej klientów. Po wdrożonych niedawno zmianach skrócił się czas potrzebny na przeprowadzenie transakcji, zwiększyła się też dostępność strony internetowej dla klientów.

Aplikacja sklepu została zmodyfikowana tak, by możliwe było rozdzielenie jej funkcji na trzy odrębne serwery. Pozwoliło to zwiększyć szybkość i jakość obsługi oraz wpłynęło na odciążenie serwera głównego sklepu, pozwalając zwiększyć ilość procesorów i pamięci RAM. Dodatkowo aplikacja sklepu została przeniesiona do nowej technologii WWW - opisują specjaliści IT.

Podczas sesji w miniony wtorek do sklepu internetowego skierowano ponad 25 tys. ton węgla. Łącznie podczas trzech ostatnich sesji zakupowych do ponad 19 tys. klientów trafiło ok. 80 tys. ton węgla. Sesje trwają z reguły kilka godzin. Od początku roku e-sklep PGG obsłużył prawie 100 tys. klientów, do których trafiło ok. 370 tys. ton węgla. Kolejna partia węgla dla gospodarstw domowych trafi do sprzedaży w czwartek po południu.

PGG jest największym krajowym producentem węgla - także opałowego, wykorzystywanego m.in. przez gospodarstwa domowe. Od 11 marca br., oprócz workowanych ekogroszków, w sklepie internetowym spółki można także kupić węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, w cenie nawet trzykrotnie niższej niż u pośredników. Popyt jest olbrzymi - większy od dostępności węgla. Zdarzało się, że strona e-sklepu była niedostępna lub węgla w danym momencie nie dało się kupić.

Obecnie cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji: za pośrednictwem sklepu internetowego, bezpośrednio w kopalniach oraz za pośrednictwem autoryzowanych składów węgla zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

Uporządkowania handlu węglem domagają się górnicze związki zawodowe. Po ubiegłotygodniowym spotkaniu z zarządem PGG, śląsko-dąbrowska Solidarność poinformowała, iż prawdopodobnie od sierpnia br. zacznie działać sieć składów węgla spółki, która zastąpi obecną formułę sprzedaży za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców. PGG nie skomentowała tych doniesień.