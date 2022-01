PGG stawia na nowoczesny, bezdymny ekogroszek

Najnowszy gatunek ekogroszku - bezdymne i niskoemisyjne kwalifikowane paliwo węglowe o nazwie Karolinka, wyprodukowane w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) przy doradztwie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, zaprezentowano 21 stycznia w Bieruniu-Lędzinach, gdzie funkcjonuje kopalnia Piast-Ziemowit.

Samorządy górnicze rozumieją węgiel

- W tym roku mamy plany zwiększenia produkcji i sprzedaży paliw kwalifikowanych do około miliona ton. To jedna trzecia całości paliw sortowanych, produkowanych przez PGG dla rynku komunalno-bytowego - zapowiada wiceprezes Gorszanów, dodając, że wśród paliw kwalifikowanych rósł będzie udział węgli o obniżonej emisyjności.- Karolinka dowodzi, że rozwijamy się oraz chcemy zaspokajać potrzeby i oczekiwania społeczne. Są oczywiście wymagania UE i wielu innych instytucji, ale przede wszystkim to my sami chcemy żyć w środowisku przyjaznym dla egzystencji człowieka, a czyste powietrze jest jego integralną częścią - zaznacza Adam Gorszanów. I wskazuje, że obecnie, w aspekcie galopujących cen surowców energetycznych (szczególnie gazu), Polska Grupa Górnicza jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski.To właśnie śląskie samorządy mają ściśle współdziałać z największym producentem węgla kamiennego w UE przy realizacji projektu „Karolinka – Ekogroszek 2.0”, a szczególnie we wprowadzaniu nowego paliwa na rynki lokalne. Współpracę nawiązało już dotąd sześć gmin, PGG zamierza sfinansować w nich dokładne badania emisji zanieczyszczeń z węglowych instalacji grzewczych w instytucjach samorządowych.- Gdzie mielibyśmy promować węgiel, jeśli nie w powiecie bieruńsko-lędzińskim, gdzie każdy kilometr kwadratowy znaczony jest bogactwem złóż węgla? - pyta starosta bieruńsko-lędziński Bogdan Bednorz.Właśnie w powiecie bieruńsko-lędzińskim już od 2002 r. wszystkie gminy zaczęły wdrażać program wymiany kotłów węglowych i ograniczania niskiej emisji.Czytaj także: Rząd uzależnił nas od rosyjskiego węgla