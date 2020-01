PGG: sytuacja jest napięta, wiele problemów do rozwiązania

W piątek, 24 stycznia, odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z udziałem komitetu sterującego. Ma zostać omówiona sytuacja spółki i główne problemy. A tych nie brakuje. W spółce nerwowo jest wokół Ruchu Pokój, trwa też batalia o podwyżki płac. - Nikt nie pozwoli upaść Polskiej Grupie Górniczej - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.







Temat podwyżek budzi emocje

Przyznaje przy tym, że pojęcie deficytu węgla może być teraz trudne do zrozumienia dla mieszkańców innych regionów kraju, którzy słyszą o zwałach pełnych węgla, bądź o planach utworzenia centralnego magazynu węgla energetycznego.- Tu trzeba się odwołać do matematyki - wskazuje Jerzy Markowski. - Suma stanu zwałów przy kopalniach plus stan zwałów w ewentualnym magazynie centralnym to około 5-6 mln ton węgla, co odjęte od około 18 mln ton globalnego importu węgla do Polski w roku ubiegłym, jednoznacznie wskazuje na deficyt w wysokości około 12 mln ton węgla rocznie. Może się to zmienić tylko za sprawą wzrostu konkurencyjności krajowego wydobycia - zaznacza Jerzy Markowski.Kolejną kwestią wywołującą olbrzymie emocje w Polskiej Grupie Górniczej są negocjacje płacowe. Kolejne spotkanie w tej sprawie z udziałem mediatora Jerzego Nowaka odbędzie się 30 stycznia. Mediatora powołano, bowiem kilkumiesięczne rozmowy płacowe zakończyły się fiaskiem, jeżeli chodzi o główny postulat strony społecznej, czyli 12 proc. podwyżki. Podpisano protokół rozbieżności. Jak wskazują związkowcy, na razie Polska Grupa Górnicza nie przedstawiła im danych za rok 2019.- Żadnych wyników za 2019 rok, nawet wstępnych, nam nie podano - mówi portalowi WNP.PL jeden ze związkowców.Według Jerzego Markowskiego należałoby poczynić krok w tym kierunku.- Namawiałbym zarząd Polskiej Grupy Górniczej do tego, żeby z całą otwartością przedstawił wszystkie wyniki finansowe spółki za 2019 rok, bowiem tylko to może ostudzić dogmatyczne żądania płacowe związkowców - podkreśla Jerzy Markowski. - A jeżeli to nie trafi do ich wyobraźni, to zarząd PGG powinien przedstawić jeszcze bardziej otwarty program głębokiej restrukturyzacji spółki - wskazuje Jerzy Markowski.Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Zatrudnia ok. 42 tys. osób i wydobywa ok. 30 mln ton węgla rocznie. Zaopatruje głównie rynek krajowy, w tym energetykę zawodową.