PGG: tak to się robi w kopalni Marcel

Sytuacja na światowych rynkach oraz ciągła potrzeba ograniczania kosztów wydobycia kopalin determinują konieczność ścisłego zintegrowania obiektów fizycznych z siecią informacyjną. Ruch Marcel kopalni zespolonej ROW będzie pierwszym zakładem wydobywczym Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w którym zostanie wdrożony ujednolicony system sterowania umożliwiający pełny przepływ informacji - od urządzeń pracujących w zakładzie do dyspozytorów i operatorów.

Taki system to wiele korzyści

Integracja z funkcjonującymi obecnie rozwiązaniami IT gwarantuje wysoki poziom zabezpieczeń, pozwalając na ochronę infrastruktury teleinformatycznej i systemowej na wielu różnych poziomach i w wielu warstwach.Bezpieczeństwo oparte na wdrożonych i stosowanych standardach i normach (między innymi ISO 27001), aktywnie adaptowane do ciągle pojawiających się nowych zagrożeń cybernetycznych - zaznaczono w magazynie PGG - musi też spełniać wymagania Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Na podstawie wskazanej ustawy Polska Grupa Górnicza jest operatorem usługi kluczowej w zakresie wydobywania węgla kamiennego.Następnym elementem wpisującym się w ideę projektu Marcel 4.0 jest wirtualizacja infrastruktury technicznej i aplikacyjnej w obszarze systemów przemysłowych. „Tradycyjny" świat IT stosuje te rozwiązania (tę technologię) od wielu lat.Jak zaznaczono w magazynie PGG, zastąpienie tradycyjnych, „fizycznych" komputerów, serwerów, stacji roboczych systemami wirtualnymi podnosi zdecydowanie poziom wykorzystania eksploatowanych zasobów sprzętowych, zapewnia elastyczne zarządzanie oraz nieosiągalny w tradycyjnych rozwiązaniach poziom dostępności i ciągłości działania.Ogranicza jednocześnie zdecydowanie ilość niezbędnych zasobów fizycznych infrastruktury, upraszcza i automatyzuje czynności administracyjne i serwisowe. Realizacja projektu umożliwi wykorzystanie i dalsze doskonalenie istniejących kompetencji i podnoszenie poziomu wiedzy pracowników spółki w tym obszarze.- Opisana powyżej infrastruktura komunikacyjna, bezpieczeństwo, wirtualizacja, automatyzacja, predykcja (przewidywanie awarii), ale również obsługa dużych zbiorów danych, budowanie kompetencji i wiedzy to elementy leżące u podstaw uruchomienia realizacji projektu - ocenia Bogdan Wawro, zastępca dyrektora Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii, cytowany w magazynie PGG. - Wszystkie te działania powinny doprowadzić docelowo do wprowadzenia w największej europejskiej fi rmie wydobywającej węgiel kamienny, jaką jest Polska Grupa Górnicza, jednolitego systemu umożliwiającego automatyzację, diagnostykę i wizualizację procesu produkcyjnego - wskazuje Bogdan Wawro.System zintegruje w spójny „cyfrowy organizm" funkcjonujące obecnie urządzenia i systemy sterowania, zapewniając jednocześnie zestandaryzowane kanały komunikacji i wymiany informacji między poszczególnymi jego elementami.- Wdrożenie jednego, spójnego systemu SAPiD dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej, w tym kopalń zespolonych oraz centrali, przyniesie wiele korzyści - zaznacza Andrzej Warmuła, główny elektryk Ruchu Marcel, cytowany w magazynie PGG.Będą one następujące: oszczędność w kosztach utrzymania; predykcja awarii pozwalająca uniknąć strat produkcyjnych, bezpieczeństwo cybernetyczne; spójna informacja w wielu miejscach równocześnie, eliminacja zbędnych raportów telefonicznych.Ponadto wśród tych korzyści należy wymienić możliwość przenoszenia operatorów systemu między zakładami w przypadku braków kadrowych, a także możliwość kontroli i sterowania procesami z poziomu kopalni zespolonej.Ta korzyść to też przejrzystość kluczowych wskaźników efektywności produkcji (ang. Key Performance Indicators, KPI) - poprawa wydajności kopalni; przejrzystość raportowania do poszczególnych szczebli decyzyjnych; monitoring urządzeń i technologii na urządzeniach mobilnych, przejęcie rozwoju, nadzoru i kontroli nad systemem przez Zakład Informatyki i Telekomunikacji (obniżenie kosztów implementacji i utrzymania).Wśród korzyści wymieniana jest również otwartość systemu i prostota oraz możliwość wykorzystania wytworzonych danych dla opracowywanego również w PGG projektu BIG DATA. A ponadto uproszczenie schematu zasilania centrów dyspozytorskich, eliminacja zbędnych generatorów, ups-ów, klimatyzacji i obniżenie kosztów utrzymania.Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa, zatrudniająca około 41 tys. osób i wydobywająca rocznie około 30 mln ton węgla. PGG koncentruje się przede wszystkim na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.