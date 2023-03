PGG tłumaczy, jak pozyskuje i wykorzystuje metan

Stacje odmetanowania przy kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) działają 24 h na dobę. Pozyskany dzięki nim gaz wykorzystywany jest do ogrzewania domów i produkcji prądu.

Pomimo zastosowania w kopalniach PGG nowoczesnych technologii odmetanowania i wykorzystania gazu, polskie kopalnie mogą nie spełnić norm, które określa procedowane w Parlamencie Europejskim rozporządzenie dotyczące redukcji emisji metanu.

Zgodnie z proponowanymi zapisami od 2027 roku w kopalniach węgla kamiennego miałaby obowiązywać norma emisji 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, a od 2031 roku norma emisji 3 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla.

Stąd polska strona będzie zabiegać o złagodzenie norm.

Stacje w PGG wychwytują nawet ponad 40 procent metanu.

- Odmetanowanie polega na ujęciu metanu, wydzielającego się w rejonach ściany do rurociągów i depresją pomp na stacjach odmetanowania, czyli pod ciśnieniem, wyciągany jest na powierzchnię. Dalej bierze go odbiorca, który wykorzystuje go w ciepłownictwie, do ogrzewania wody - wyjaśnia szef działu wentylacji ruchu Staszic KWK Staszic-Wujek Janusz Bohosiewicz, cytowany na stronie PGG.

Przy Ruchu Staszic stacja odmetanowania znajduje się na terenie szybu piątego. Nad prawidłowym przebiegiem całego procesu czuwa sztygar oddziału zwalczania metanowego Łukasz Nowak, który tłumaczy, że metan płynie 2 nitkami rurociągów przy szybie z pokładów 510 i 501. Udaje się wychwycić nawet 45 procent gazu i więcej. Natomiast stężenie tego gazu w powietrzu w szybie wynosi około 0,2 procent, które idzie w eter. Zgodnie z polskimi przepisami nie można przekroczyć stężenia 0,75 procent w szybie.

Ściągany gaz z wyrobisk pokonuje kilka kilometrów zanim przejdzie przez cały układ stacji odmetanowania i trafi do odbiorcy. Wszelkie zanieczyszczenia i wodę wychwytują filtry.

- Tak naprawdę magia się dzieje w tych sprężarkach, które są w stanie poddać depresji sieć dołową i wyciągnąć metan z górotworu. Mają taką moc, że ten metan po prostu wysysają z dołu - zaznacza Łukasz Nowak.

Proces jest monitorowany. W stacji znajdują się 2 stanowiska komputerowe. Wszystkie dane, związane z pracą pomp, ciśnienia, temperatury, ilości przesyłu metanu pracownicy mogą sprawdzić i w każdej chwili skorygować.

Przy stacji odmetanowania na ruchu Staszic jest także stanowisko do szkolenia załogi na okoliczność gaszenia metanu. Zbudowane jest z obudowy chodnikowej, a metan jest doprowadzony rurami. Górnicy ćwiczą jak opanować taki pożar.

Stacja odmetanowania przy ruchu Wujek została oddana do użytku po modernizacji w 2015 roku. Trzyma nad nią pieczę szef działu wentylacji na ruchu Wujek Tomasz Kotlorz.

- Metan, który pozyskujemy z dołu przekazujemy dalej. Dzięki metanowi z kopalni wujek pobliskie domy mają ciepło - wyjaśnia Tomasz Kotlorz, cytowany na stronie PGG.

Także przy Ruchu Wujek zawsze w stacji odmetanowania na zmianie muszą być 2 osoby, które czuwają nad całym procesem. Są też nowoczesne stanowiska komputerowe, a nad stacją górują instalacje odgromowe.

Metan wykorzystywany jest w ciepłownictwie czy do wytwarzania prądu

Odmetanowanie zwiększa bezpieczeństwo pracujących w wyrobiskach górników. Metan wykorzystywany jest w ciepłownictwie czy do wytwarzania prądu, co jest ekologiczne, bowiem wykorzystuje się coś, co produkowane jest razem z węglem.

Nie ma obecnie technologii, które pozwalałyby całkowicie przefiltrować powietrze z wentylacji wyrobisk o znikomej zawartości metanu, rzędu 0,1 procent, czego domaga się Unia Europejska.