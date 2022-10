PGG udostępniła klientom nowy sposób komunikacji z e-sklepem

Klienci e-sklepu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mogą kontaktować się z operatorem bezpośrednio z poziomu profilu własnego konta.

Jak wskazuje spółka, zostały im udostępnione specjalne formularze, dzięki którym komunikacja ze sklepem ma przebiegać znacznie sprawniej. Formularze zastąpiły skrzynkę kontaktową sklep@pgg.pl i skrzynki kontaktowe kopalń.

- Liczymy na to, że klienci będą zadowoleni. Wprowadzone formularze to zdecydowana jakościowa różnica w komunikacji w stosunku do dotychczasowej – zapewniają specjaliści IT w PGG.

Klienci mają dostęp do formularza po zalogowaniu na swoje konto. Pytania zadają w odpowiednich zakładkach pogrupowanych tematycznie, dzięki czemu od razu mogą liczyć na odpowiedź z odpowiedniego działu. I tak na przykład, gdy zapytanie dotyczy konkretnego zamówienia, trafia na kopalnię.

- Formularz daje możliwość rozmowy on-line z klientem, czego wcześniej nie było. Teraz jest interakcja. A na dodatek teraz można dokładnie prześledzić, kiedy padło pytanie i kto na nie odpowiedział - wyjaśniają specjaliści IT w PGG.

Można także od razu sprawdzić deklarację CEEB, załączone dokumenty, dokonać korekty danych za pośrednictwem formularza. Nowa funkcjonalność została wprowadzona w czwartek 20 października 2022 r. i w ciągu kilkunastu godzin pojawiło się tą drogą około półtora tysiąca zapytań. Na działającą wcześniej skrzynkę mailową sklep@pgg.pl przyszło 43 tysiące zapytań, a na skrzynki mailowe kopalń 44109, co łącznie daje 87109.