PGG ujednolica ceny węgla opałowego. Będzie drożej

W związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji oraz potrzebą działań inwestycyjnych w celu zwiększenia produkcji węgla opałowego, Polska Grupa Górnicza (PGG) postanowiła ujednolicić od 16 sierpnia 2022 roku ceny sprzedaży dla poszczególnych sortymentów węgla we wszystkich kopalniach.

Do tej pory te same sortymenty węgla opałowego miały w poszczególnych kopalniach różne ceny. Po zmianie, średnia cena węgla opałowego w PGG wyniesie około 1,2 tys. zł za tonę (w porównaniu do około tysiąca złotych dotychczas). Nadal - jak wskazuje PGG - ceny węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej będą jednymi z najniższych na rynku.

Konieczność ujednolicenia cen węgla dla gospodarstw domowych w PGG wymuszona została drastycznym wzrostem kosztów produkcji od początku 2022 roku. Na rynku skokowo podrożała m.in. stal niezbędna w kopalniach do zbrojenia wyrobisk (spółka zapłaci za nią aż o 78 proc. więcej niż przed rokiem).

Znacznie droższa jest także energia elektryczna i paliwa a także usługi dla zakładów górniczych. Według prognoz techniczno-ekonomicznych w PGG wydatki będą w tym roku aż o 2,4 mld zł większe niż rok wcześniej.

Spółka poniesie też istotnie zwiększone wydatki na działania inwestycyjne nieodzowne dla zwiększania produkcji i sprzedaży węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. PGG wyda na inwestycje o ponad 1,12 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych pozostanie powszechnie dostępny dla osób fizycznych sklep internetowy PGG S.A., w którym od początku roku do dziś w opał zaopatrzyło się ponad 170 tys. klientów.

Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło dotąd blisko 700 tys. ton węgla. System sprzedaży w PGG będzie nadal doskonalony i rozbudowywany, aby obsłużyć jak najwięcej mieszkańców kraju zainteresowanych nabyciem opału po atrakcyjnej cenie producenta.