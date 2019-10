PGG uruchamia pilotażową instalację fotowoltaiczną w Rudzie Śląskiej

W Ruchu Halemba kopalni zespolonej Ruda w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) 11 października uruchomiona zostanie pilotażowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 410 kWp (kilowatopików) – pierwsze z przedsięwzięć w dużym projekcie PGG na pozyskanie energii słonecznej.

Tzw. unikniętą emisję w związku z przejściem na zużycie czystej energii w całym projekcie PGG szacuje się na ok. 60 tys. t dwutlenku węgla w roku. Pilotaż w Halembie zapobiegnie wyrzuceniu w powietrze 317 t dwutlenku węgla (CO2), 297 t dwutlenku siarki (SO2), 302 t tlenków azotu (NOx) oraz 18 kg pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10.Oprócz fotowoltaiki Polska Grupa Górnicza inwestuje w zagospodarowanie metanu z kopalń dla kogeneracyjnej produkcji prądu, ciepła i sprężonego powietrza. PGG przygotowuje tzw. green book - dokument z założeniami i nowymi kierunkami rozwoju w zakresie fotowoltaiki, zgazowania węgla i nowatorskich usług, korzystających z potencjału górnictwa. Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka, zatrudniająca ok. 42 tys. osób. Zaopatruje ona w węgiel głównie rynek krajowy, w tym energetykę zawodową.