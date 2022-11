PGG wybrała górników, którzy tajniki bezpiecznej pracy mają w małym palcu

Znamy już finalistów konkursu wiedzy z zakresu BHP „Pracuję Bezpiecznie 2022” w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).

W Izbie Tradycji Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit odbył się 3 listopada półfinał konkursu. Wzięło w nim udział 50 pracowników, w tym 2 panie.

Na 30 pytań mieli 45 minut.

Najlepszy okazał się Damian Stokłosa z Ruchu Ziemowit.

- Nie wszystko się ma w jednym palcu, bo zakres jest bardzo szeroki. Liczy się także łut szczęścia - mówi Damian Stokłosa, który na co dzień pracuje jako sztygar zmianowy na oddziale wydobywczym G2 Ruchu Ziemowit.

W półfinale wzięli udział ci, którzy sobie wiedzę przyswoili najlepiej

Dostanie się do półfinału nie było łatwe, uczestnicy wykonywali przez wiele miesięcy testy dostępne na Platformie Pracownika PGG. Zakres wiedzy był spory, w sumie 1600 zagadnień, na bazie których mogło zostać utworzone pytanie otwarte.

- W półfinale wzięli udział ci, którzy sobie tę wiedzę przyswoili najlepiej. To jest trudny egzamin, bo staramy się pytania tak układać, by uwzględnić na przykład zagadnienia z zakresu pracy również na powierzchni. A to dla górników dołowych może być pewnym wyzwaniem - wyjaśnia główny organizator i pomysłodawca konkursu, dyrektor Biura BHP i Szkoleń w PGG Grzegorz Ochman.

Do finału zakwalifikowali się także Grzegorz Hepa z kopalni Sośnica, Wojciech Kuna z ZGRI, Adam Oboński z kopalni Staszic-Wujek, Mateusz Wilczek z Ruchu Jankowice kopalni ROW, Rafał Kubicki z Ruchu Bielszowice kopalni Ruda, Adam Prychocen z kopalni Mysłowice-Wesoła, Marek Knapik z Ruchu Marcel kopalni ROW, Sebastian Bienia z Ruchu Chwałowice kopalni ROW, Adam Balon z Ruchu Piast kopalni Piast Ziemowit. Za dwa tygodnie powalczą o nagrodę główną.

- Dla mnie trudne były pytania z zakresu wiedzy z dołu kopalni, bo pracuję na przeróbce. Oprócz węgla, który odbieram z szybu, z pracą dołową na co dzień nie mam do czynienia - mówi sztygar zmianowy na przeróbce mechanicznej Grzegorz Hepa z kopalni Sośnica.

BHP to niezwykle ważna dziedzina górniczej pracy

- BHP to niezwykle ważna dziedzina naszej pracy, najważniejsza. Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Jestem zachwycony, że tyle osób włożyło tyle wysiłku, by wziąć udział w tym konkursie. Wiedzę, którą zdobędą, przekażą dalej - podkreśla naczelny inżynier Ruchu Ziemowit w kopalni Piast Ziemowit Tomasz Kudłacik. I wskazuje, że w tym roku Ziemowit obchodzi 70-lecie istnienia i zorganizowanie półfinału w tamtejszej Izbie Tradycji traktowane jest przez przedstawicieli zakładu jako wyróżnienie wpisujące się w obchody jubileuszu.

Finał konkursu odbędzie się w Rybniku Niedobczycach za dwa tygodnie. Zgodnie z założeniem finał zawsze organizuje ta kopalnia, z której pochodzi ubiegłoroczny zwycięzca. Przypomnijmy, że główna nagroda to 10 tysięcy złotych, kolejne miejsca to 7,5 tysiąca złotych, oraz po tysiąc złotych dla pozostałych uczestników finału.