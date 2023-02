PGG wydaje coraz więcej na bezpieczeństwo w kopalniach

W 2022 roku nakłady na bezpieczeństwo w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wyniosły ponad miliard złotych (1 021 986 210 zł).

Suma 1 021 986 210 zł oznacza wzrost o ponad 20 proc. w stosunku do 2021 roku (813 133 548 zł). Nakłady w odniesieniu na pracownika w ubiegłym roku wzrosły o 24,61 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast w odniesieniu do wydobycia koszt na BHP wzrósł o ponad 23 proc. w 2022 roku w stosunku do 2021 roku.

Najwięcej pieniędzy spółka w zeszłym roku przeznaczyła na profilaktykę pożarową - około 282 milionów zł, czyli o ponad 18 proc. więcej niż w roku poprzednim. Natomiast największy wzrost nakładów w stosunku do roku 2021 dotyczył środków wydatkowanych na zwalczanie zagrożenia klimatycznego, bo aż o ponad 50 proc. więcej i pozostałych zagrożeń naturalnych o 20 proc.

Jak wskazuje PGG - 53 proc. nakładów na cele BHP w ubiegłym roku dotyczyło wydatków ponoszonych na profilaktykę zagrożenia pożarowego oraz zagrożeń naturalnych: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, klimatycznego, wodnego, tąpaniami, radiacyjnego. Z uwagi za zniesienie obostrzeń covidowych, zmalały wydatki związane z epidemią, np. na żele antybakteryjne czy dedykowane maski.

Jeżeli chodzi o wypadki w kopalniach PGG, to w zeszłym roku doszło do jednego wypadku śmiertelnego - w kopalni Jankowice w lutym zeszłego roku zginął kombajnista, którego uderzyła bryła węgla. W 2022 roku miał miejsce jeden wypadek ciężki - w kopalni Sośnica pod koniec czerwca podczas przebudowy stojaka hydraulicznego na skrzyżowaniu ściany - górnikowi zmiażdżyło nogę.

PGG to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel rodzimego rynku, w tym energetyki zawodowej.