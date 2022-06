PGG wyjaśnia kwestię cen węgla dla przedsiębiorstw prywatnych

Spółka nigdy nie deklarowała, że zaoferuje prywatnym podmiotom gospodarczym zakup węgla na specjalnych warunkach cenowych, poniżej cen rynkowych. Polska Grupa Górnicza SA również notuje znaczący wzrost kosztów wydobycia, które muszą zostać pokryte przychodami ze sprzedaży węgla - tak PGG komentuje skargę na wysokie ceny na aukcji elektronicznej.









W nadesłanym do redakcji liście czytelnik skarży się na wysokie ceny węgla z Polskiej Grupy Górniczej zaoferowanego na aukcji elektronicznej. Cena wywoławcza netto (bez podatku VAT i akcyzowego) za tonę wynosiła 7 czerwca 1391,50 zł. (KWK Piast-Ziemowit).

Poniżej przedstawiamy treść pisma (pisownia pozostaje oryginalna - przyp.red.) wraz ze skanem dokumentującym aukcję

„Witam, nawiązując do Państwa artykułu: Dodatkowa oferta PGG na sprzedaż miałów, przesyłam zdjęcie obrazujące, jaka cena jest zaproponowanego miału. Proszę poinformować Ministra Sasina, Pana Hutka z Solidarności, że to chyba nie pośrednicy mają wysokie marże tylko PGG. Jak rolnik ma kupić taki miał? Proszę zauważyć, że podana cena to jest cena netto bez transportu”.

Poprosiliśmy zatem, by PGG odniosła się do tej kwestii.

Polska Grupa Górnicza wskazała, że realizuje sprzedaż na bazie umów wieloletnich w głównych segmentach rynku oraz w ramach oferty dodatkowej dla odbiorców segmentu ciepłownictwa i oraz segmentu rolno-spożywczego.

„Sprzedaż w ramach oferty dodatkowej odbywa się w trybie uproszczonej procedury przetargowej, co gwarantuje pełną transparentność procesu sprzedaży, równe traktowanie klientów i zachowanie zasad konkurencji.

Należy zwrócić uwagę, że PGG uruchamiając ofertę dedykowaną dla odbiorców segmentu-rolo-spożywczego, daje możliwość zakupu węgla bezpośrednio od producenta, bez udziału pośredników i marż firm pośredniczących. Spółka gwarantuje również, że ilość i jakość wydawanego węgla będzie zgodna z zamówieniem kupującego oraz, że węgiel ten zostanie wydany w uzgodnionym przez strony terminie” - zaznacza Polska Grupa Górnicza.

Wskazuje przy tym, że „przywoływana cena sprzedaży, porównując ją do cen oferowanych przez pośredników prywatnych jest znacząco niższa, co potwierdza rosnący poziom zainteresowania ofertą PGG przez innych klientów segmentu rolno-spożywczego. Spółka nigdy nie deklarowała, że zaoferuje prywatnym podmiotom gospodarczym zakup węgla na specjalnych warunkach cenowych, poniżej cen rynkowych. Na koniec należy zwrócić uwagę, że Polska Grupa Górnicza SA również notuje znaczący wzrost kosztów wydobycia, które muszą zostać pokryte przychodami ze sprzedaży węgla”.

Czytaj również: Bez węgla będziemy mieć więcej smogu