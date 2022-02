PGG wyjaśnia pracownikom kwestie podatkowe

Biorąc pod uwagę obecny stan zatrudnienia na poziomie ok. 36,5 tys. osób, ok. 700 osób (wyższa kadra kierownicza) ma niższe wynagrodzenia netto niż przed wprowadzonymi zmianami podatkowymi. Są to pracownicy, których wynagrodzenie miesięcznie przekracza kwotę 12 800 zł brutto. Pozostali pracownicy osiągają wynagrodzenie netto na dotychczasowym poziomie lub w wyniku wprowadzonych ulg dla klasy średniej zyskali - wskazuje Jerzy Janczewski, wiceprezes ds. pracowniczych Polskiej Grupy Górniczej, odnosząc się do tego, jak wprowadzone zmiany podatkowe wpływają na wynagrodzenia pracowników PGG.