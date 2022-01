PGG wykonała plan w 2021 roku

Polska Grupa Górnicza wykonała z powodzeniem Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2021 rok. W spółce wskazują, że kluczowe cele planu, takie jak sprzedaż i produkcja węgla udało się zrealizować z nadwyżką.

Minimalizować wydatki

Sumą prawie 2 mln zł sfinansowano m.in. procedury diagnostyczne, rehabilitacyjne, zabiegi operacyjne, sprzęt protetyczny i specjalistyczne urządzenia podnoszące bezpieczeństwo pracy i jakość opieki medycznej, jak np. defibrylatory, AED, kardiomonitory, elektrokardiografy, apteczki, nosze, wózki dla chorych. Ponadto rozszerzona została opieka PGG S.A. i PZU Życie S.A. z dostępem do prywatnej opieki medycznej. Objęła ona nie tylko obecnych, ale też około tysiąca byłych pracowników spółki na zasadzie kontynuacji ubezpieczenia grupowego. Wspólnie z TUW PZUW przeprowadzono także kampanię edukacyjno-informacyjną „Stan epidemii - dobre praktyki”, w ramach której kupiono m.in. maski wielokrotnego użytku, 150 urządzeń do dezynfekcji rąk, zapas środków odkażających.Spółka odpowiedziała również na wezwanie resortu zdrowia. W ciągu całego 2021 r. ratownicy górniczy PGG wspomagali szpitale covidowe utworzone w regionie.Firma nie zapomniała także o profilaktyce i promocji szczepień. Począwszy od czerwca 2021 r. ponad 7 tys. pracowników spółki i członków i rodzin wzięło udział w zakładowej akcji szczepień przeciwko Covid-19, przyjmując w dwóch turach preparat Comirnaty (BioNTech Pfizer). W PGG przeprowadzono także trzy duże akcje informacyjne dotyczące profilaktyki COVID – 19.- Plan na 2021 rok dostosowany do zapisów umowy społecznej zrealizowaliśmy w 100 proc., a kluczowe cele, jak sprzedaż i produkcja zostały zrealizowane z nadwyżką - zaznacza Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG. - Nie był to łatwy rok, wciąż zmagamy się ze skutkami pandemii i trudnym otoczeniem rynkowym, ale wykorzystaliśmy nasz potencjał wszędzie tam gdzie było to możliwe. Rozbudowaliśmy m. in. nowoczesne linie produkcyjne węgla, co wpłynęło na zwiększenie sprzedaży i przychodów - dodaje.Wskazuje przy tym, że w tym roku, analogicznie jak w 2021 roku spółka będzie realizować zapisy umowy społecznej dostosowując do nich wielkość produkcji i skalę inwestycji.- Określiliśmy wielkość wydobycia i koszty podzielone na poszczególne kopalnie i tę umowę zamierzamy realizować analogicznie jak 2021 r, tak by racjonalnie prowadzić przedsiębiorstwo i minimalizować wydatki. Liczymy także na zakończenie parlamentarnych prac nad ustawą ustanawiającą system wsparcia dla branży - mówi Tomasz Rogala.Zobacz też: Z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego może nie zostać kamień na kamieniu