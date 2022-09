PGG wyłoży 7 mld zł i wydobędzie więcej węgla

Naszym celem jest oczywiście zrealizowanie planów wydobywczych na rok bieżący i zwiększenie wydobycia w przyszłym roku i kolejnych - zaznacza Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Plan Polskiej Grupy Górniczej przewiduje zwiększenie wydobycia w przyszłym roku o minimum pół miliona ton z wydatkowaniem 7 mld zł na przygotowanie nowych ścian i roboty drążeniowe pod ziemią.

Z myślą o przyszłości w PGG prowadzony jest proces studyjny dla węgli oczyszczonych, tzw. węgli bezdymnych.

Zakładamy że węgle opałowe i komunalne najdłużej będą używane w małych miejscowościach i wsiach. Dlatego też naszym celem jest przygotowanie paliwa, które będzie miało jak najmniejsze skutki negatywne w niskiej emisji - podkreśla Tomasz Rogala.

Od 1 sierpnia PGG sprzedaje węgiel opałowy w 100 proc. bezpośrednio do gospodarstw domowych

- W Polskiej Grupie Górniczej zbudowaliśmy bezpośrednie połączenie między producentem a konsumentami i ich gospodarstwami domowymi, w których zużywany jest węgiel. Powinno to procentować na przyszłość - powiedział Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej podczas obrad Podkomisji stałej ds. restrukturyzacji górnictwa, która 27 września zebrała się w Sejmie.

- Jeśli chodzi o węgiel opałowy dla gospodarstw domowych, od 1 sierpnia PGG sprzedaje go w stu procentach bezpośrednio do gospodarstw domowych przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest sklep internetowy - zaznaczył Tomasz Rogala. - Omijamy całą sieć pośredników i dzięki temu marża na odpowiednim poziomie pozostaje w spółce. Na dziś do 270 tys. gospodarstw domowych dostarczono ponad milion ton węgla - dodał.

Prezes PGG wskazał również, że uruchomiona została sieć dostawców Kwalifikowanych Dostawców Węgla - nie handlują oni węglem, a tylko dostarczają go. Mowa o ponad 70 podmiotach na terenie całej Polski, które mogą dowieźć węgiel do składów a na życzenie pod drzwi klienta.

- To odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wykorzystać moment i na nowo ułożyć relacje rynkowe po embargu na import węgla z Rosji - podkreślił Tomasz Rogala. - W PGG zbudowaliśmy bezpośrednie połączenie między producentem a konsumentem i jego domem, w którym węgiel jest zużywany. Pomimo różnych ocen, pojawiających się w internecie, nikt nie wyobraża sobie wyłączenia e-sklepu PGG, ograniczenia dostępu do niego, ze względu na to, że możliwości kupienia węgla w cenach producenta, jak i jakość węgla oraz dostawa pod drzwi domu stanowią o niezaprzeczalnych atutach tego rozwiązania - mówił Tomasz Rogala.

Celem jest przygotowanie paliwa, które będzie miało jak najmniejsze skutki negatywne w niskiej emisji

- Również z myślą o przyszłości przygotowaliśmy i prowadzimy proces studyjny dla węgli oczyszczonych, tzw. węgli bezdymnych - zaznaczył prezes PGG. - Zakładamy że węgle opałowe i komunalne najdłużej będą używane w małych miejscowościach i wsiach. Dlatego też naszym celem jest przygotowanie paliwa, które będzie miało jak najmniejsze skutki negatywne w niskiej emisji. Mamy po temu najlepszy czas pod względem wynikowym przedsiębiorstwa a także pod kątem możliwości przeprowadzenia inwestycji, aby potrzebne instalacje produkcyjne wybudować z korzyścią dla obywateli i dla środowiska. Instalacje te już istnieją, nie wymagają więc nadmiernie rozbudowanej fazy badawczej. Wymaga to raczej implementacji rozwiązań na funkcjonujące ciepłownie - dodał prezes PGG.

Posłowie interesowali się możliwościami zwiększenia wydobycia przez polskie górnictwo.

- Naszym celem jest oczywiście zrealizowanie planów wydobywczych na rok bieżący i zwiększenie wydobycia w przyszłym roku i kolejnych. W uproszczeniu okres inwestycyjny dla skutku w postaci wydobycia wynosi ok. 2 lat - wskazał prezes Rogala. - Nasze plany korespondują z zaleceniem Komisji Europejskiej, która dopuściła zwiększenie produkcji i zużycia węgla w najbliższym czasie ze względu na szczególną sytuację wojenną. De facto KE nie widzi przeszkód, by korzystać w większym wymiarze z tego paliwa - powiedział Tomasz Rogala.

I zaznaczył, że plan przewiduje zwiększenie wydobycia w przyszłym roku o minimum pół miliona ton z wydatkowaniem 7 mld zł na przygotowanie nowych ścian i roboty drążeniowe pod ziemią.

W przyszłorocznym budżecie nie ma żadnych pieniędzy przewidzianych na dotowanie PGG

Prezes Rogala odniósł się również do kwestii subwencjonowania produkcji oraz jej opłacalności:

- Co się tyczy dotacji, zostały one w ogromnym stopniu zmniejszone i zminimalizowane w stosunku do zaplanowanych kwot. Świadczy o tym m.in. fakt, że w przyszłorocznym budżecie nie ma żadnych pieniędzy przewidzianych na dotowanie PGG, ponieważ relacja kosztów do przychodów ze sprzedaży jest zaplanowana w sposób zrównoważony - mówił Tomasz Rogala. - W tym roku również będziemy komunikować, że poziom wykorzystania dotacji, która została przewidziana na 4,5 mld zł, będzie bardzo niewielki - dodał Rogala.

Zaznaczył przy tym, że chciałby w swoim i kolegów imieniu zwrócić uwagę na pewien fakt.

- Z danych dotyczących zachowania polskiego sektora górniczego oraz porównania cen w kontraktach długoterminowych wynika, że w przypadku konieczności zastąpienia krajowego surowca węglem importowanym, zyskujemy jako państwo ponad 35 mld zł dzięki zużyciu własnego, krajowego surowca - powiedział Tomasz Rogala. - Innymi słowy tyle Skarb Państwa i obywatele musieliby znaleźć na pokrycie kosztów paliwa sprowadzanego z zagranicy. W przeliczeniu na gaz trzeba to jeszcze przemnożyć o kolejne liczby, które wyglądałyby już naprawdę niemal wirtualnie - podkreślił Tomasz Rogala.