PGG z końcem roku znacznie zwiększa wydobycie

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) znacznie zwiększyły produkcję w czwartym kwartale 2022 roku. Wynik jest o ponad 20 proc. lepszy od wydobycia w poprzednim kwartale.

Na podstawie dotychczasowych wyników notowanych w Polskiej Grupie Górniczej za okres od początku października 2022 roku spółka przewiduje, że w czwartym kwartale do końca 2022 roku we wszystkich kopalniach uda się wydobyć 6 mln 264 tys. ton węgla.

W przeliczeniu daje to dobry wynik 101 tys. ton węgla na dobę. Produkcja wzrośnie aż o 20 proc. (ponad 1 mln ton) w stosunku do wyników za trzeci kwartał. Wówczas od lipca do końca września tego roku kopalnie PGG wydobyły 5 mln 193 tys. ton węgla (średnio 79,9 tys. ton na dobę).

- Cieszę się, że przekroczyliśmy poziom produkcji stu tysięcy ton węgla na dobę. To pomyślny i trwały trend w kopalniach PGG S.A. Jest to szczególnie ważne przy ogromnej aktualnie chłonności rynku i wysokim zapotrzebowaniu na węgiel opałowy - mówi Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG.

Na dużo lepszy wynik w ostatnim kwartale tego roku wpłynęła m.in. finalizacja wcześniejszych prac przygotowawczych i uruchomienie aż sześciu nowych ścian wydobywczych. Dodatkowo trwa obecnie zbrojenie dwóch kolejnych ścian w kopalniach PGG.

Istotnym czynnikiem, który pozwolił na zwiększenie wydobycia - wskazuje spółka - jest intensyfikacja pracy załóg górniczych w soboty, niedziele i dni wolne. Dodatkowy wysiłek pracownicy podjęli w śląskich kopalniach szczególnie od początku marca, po wybuchu wojny i kryzysu paliwowo-energetycznego w Europie. Fedrując w weekendy górnicy PGG wydobyli od początku 2022 roku 1 mln 529 tys. ton węgla (w trzecim kwartale dzięki sobotnio-niedzielnej rezerwie czasu pracy wyprodukowano 406,3 tys. ton, a prognoza na czwarty kwartał tego roku wynosi 500,8 tys. ton węgla).

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.