PGG zachwala swój ekologiczny węgiel

Spalanie niskoemisyjnego Groszku premium Karolinka może zredukować emisję zanieczyszczeń co najmniej o około 30 proc. w porównaniu do emisji towarzyszącej spalaniu tradycyjnych paliw węglowych - deklaruje Polska Grupa Górnicza.

Jak zaznacza Polska Grupa Górnicza, potwierdzają to wyniki badań laboratoryjnych ekspertów z Instytutu Paliw i Energii w Zabrzu. Co istotne, niezależnie od klasy kotła, przy spalaniu tego paliwa następuje zmniejszenie szkodliwej emisji do atmosfery.

Niskoemisyjny Groszek Premium Karolinka to paliwo składające się z wysokojakościowych groszków z kopalń Polskiej Grupy Górniczej oraz w części ze specjalnego dodatku Błękitny Plus, czyli tzw. blue coal (nazwa pochodzi od błękitnego koloru płomienia podczas spalania).

Porównując w warunkach laboratoryjnych emisję towarzyszącą spalaniu Karolinki z emisjami przy spalaniu klasycznych paliw węglowych uzyskano 30-procentowe zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Jest też praktycznie bezdymne.

Niskoemisyjny Groszek Premium Karolinka może być stosowany jako paliwo w kotłach starszych generacji z ręcznym podawaniem paliwa przy zachowaniu pełnych właściwości opałowych, jak również w nowoczesnych kotłach z automatycznym podawaniem paliwa.

Dzięki spalaniu Karolinki - wskazuje PGG - poprawia się nie tylko jakość powietrza, to paliwo pomaga utrzymać także dłuższą żywotność kotła. Do tego jest bardziej wydajne, bo przy mniejszym zużyciu paliwa, pozwala produkować więcej ciepła. Warto również zwrócić uwagę na takie cechy Karolinki jak łatwy zapłon i stabilne spalanie.

Wartość opałowa produktu to min. 27 MJ/kg, przy maksymalnych zawartościach popiołu 7 proc. oraz wilgoci 10 proc. Zalety produktu Groszku Premium Karolinka to wysoka wartość opałowa zapewniająca jeszcze więcej stabilnego ciepła w dłuższym czasie, a także wysoka stabilność oraz mniejsze zużycie - niższy koszt ogrzewania oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Technologia produkcji Groszku Premium Karolinka została opracowana wspólnie z Instytutem Technologii Paliw i Energii w Zabrzu w 2020 roku. Produkcja została uruchomiona w 2021 roku w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa PGG w Woli. Pierwsze partie Karolinki trafiły na rynek pod koniec 2021 roku, a w pierwszych dniach stycznia 2022 roku sprzedaż tego produktu ruszyła też w e-sklepie PGG.