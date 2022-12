PGG zaprzecza, że ogranicza dostawy węgla dla gminy Lędziny

Polska Grupa Górnicza (PGG) wystosowała oświadczenie dotyczące sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców gminy Lędziny w ramach zakupu preferencyjnego.

"Informujemy, że gmina Lędziny zapotrzebowała poprzez umieszczenie informacji na portalu cieplo.gov.pl na rzecz mieszkańców gminy 100 ton węgla do 31 grudnia 2022 r. i 0 (zero) ton do 30 kwietnia 2023 roku" - zaznacza w oświadczeniu Polska Grupa Górnicza.

Wskazuje przy tym, że "umowa zawarta z gminą Lędziny przez Polską Grupę Górniczą obejmowała dostawę 108 ton węgla w sortymentach grubych i ekogroszku. Cała ilość została niezwłocznie dostarczona".

"Dlatego nieprawdziwym jest twierdzenie, iż zamówienie zostało przez PGG ograniczone. Obecnie zgłaszane dodatkowe zapotrzebowanie może być zrealizowane po wykonaniu zobowiązań PGG SA do pozostałych samorządów, które bardziej realistycznie przewidziały potrzeby mieszkańców.

Mimo braku zgłoszonego formalnie zamówienia na 2023 rok Polska Grupa Górnicza, mając na względzie interes mieszkańców gminy górniczej, jaką są Lędziny, deklaruje po 1 stycznia 2023 roku - jeśli gmina ponownie zgłosi swój udział w programie - uwzględnienie wszystkich potrzeb zgłaszanych przez Urząd Gminy.

"Ponadto zachęcamy, wzorem innych samorządów regionu, do odbioru węgla dla mieszkańców prosto z kopalni. Pozwoliłoby to zaoferować im węgiel bez marży pośrednictwa, czyli za 1500 zł brutto" - podkreśla PGG w wystosowanym oświadczeniu.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.